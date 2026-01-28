  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sigue la recuperación de calles en Cajeme

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano puso en marcha la rehabilitación de la calle Francisco Márquez, en la colonia Cortinas

Ene. 28, 2026
Sigue la recuperación de calles en Cajeme

Más de 3 millones de metros cuadrados de vialidades que estaban en mal estado han sido rescatados hasta el momento por medio de rehabilitación con carpeta asfáltica nueva, tomando en cuenta el trienio anterior y lo que va de este gobierno; el alcalde Javier Lamarque Cano se comprometió a seguir con esta labor, al poner en marcha la rehabilitación de la calle Francisco Márquez entre Coahuila y Chihuahua, en la colonia Cortinas.

“Hemos recuperado más de 3 millones de metros cuadrados de calles, en su mayoría con recarpeteo. Esto es más de lo que se había hecho en 10 o 12 años anteriores, sin embargo, reitero, sé que a pesar de eso sigue habiendo todavía mucho por hacer, desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes para hacerlo todo con la rapidez y los tiempos que quisiéramos, pero voluntad nos sobra”, comentó el presidente municipal.

imagen-cuerpo

Explicó que para esta obra se hará una inversión de 2 millones 488 mil pesos y se realizará en 2 etapas; la primera de ellas consiste en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria, mientras que la segunda tiene que ver con la pavimentación con carpeta asfáltica.

La obra beneficiará a más de 3 mil 500 habitantes de la colonia Cortinas, agregó. Cabe señalar que recientemente Javier Lamarque dijo que hay 30 obras programadas de este tipo, algunas de las cuales ya fueron puestas en marcha y otras que iniciarán en el transcurso de este año.

El presidente municipal reitera el llamado a los contribuyentes para que paguen en tiempo y forma los prediales y el recibo del agua.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Debe ser organizada incorporación a salud universal en Sonora
Ciudad Obregón

Debe ser organizada incorporación a salud universal en Sonora

Enero 28, 2026

Si se organizan bien las autoridades pudiera ser algo muy benéfico para los trabajadores

Comités, fundamentales para generar paz social: Arely Rojas
Ciudad Obregón

Comités, fundamentales para generar paz social: Arely Rojas

Enero 28, 2026

Se han conformado 32 comités vecinales de paz en distintas colonias conflictivas de Cajeme, con los que se mantiene comunicación

Brindan servicios gratuitos en Cajeme con Feria por la Paz
Ciudad Obregón

Brindan servicios gratuitos en Cajeme con Feria por la Paz

Enero 28, 2026

Dependencias federales, estatales y municipales estuvieron presentes en la colonia San Rafael