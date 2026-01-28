Sigue la recuperación de calles en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Más de 3 millones de metros cuadrados de vialidades que estaban en mal estado han sido rescatados hasta el momento por medio de rehabilitación con carpeta asfáltica nueva, tomando en cuenta el trienio anterior y lo que va de este gobierno; el alcalde Javier Lamarque Cano se comprometió a seguir con esta labor, al poner en marcha la rehabilitación de la calle Francisco Márquez entre Coahuila y Chihuahua, en la colonia Cortinas.

“Hemos recuperado más de 3 millones de metros cuadrados de calles, en su mayoría con recarpeteo. Esto es más de lo que se había hecho en 10 o 12 años anteriores, sin embargo, reitero, sé que a pesar de eso sigue habiendo todavía mucho por hacer, desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes para hacerlo todo con la rapidez y los tiempos que quisiéramos, pero voluntad nos sobra”, comentó el presidente municipal.

Explicó que para esta obra se hará una inversión de 2 millones 488 mil pesos y se realizará en 2 etapas; la primera de ellas consiste en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria, mientras que la segunda tiene que ver con la pavimentación con carpeta asfáltica.

La obra beneficiará a más de 3 mil 500 habitantes de la colonia Cortinas, agregó. Cabe señalar que recientemente Javier Lamarque dijo que hay 30 obras programadas de este tipo, algunas de las cuales ya fueron puestas en marcha y otras que iniciarán en el transcurso de este año.

El presidente municipal reitera el llamado a los contribuyentes para que paguen en tiempo y forma los prediales y el recibo del agua.