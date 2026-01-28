Debe ser organizada incorporación a salud universal en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La afiliación al programa de salud universal deberá cuidarse y ser organizado para evitar saturación en los hospitales, desabasto de medicamentos y beneficiar realmente a los trabajadores, reveló el representante de en la región del Yaqui del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, Cristian Copado López.

El representante de los trabajadores señaló que esta es una iniciativa que pudiera ser benéfica para el trabajador que enfrenta problemas en sistemas de salud, ya que les permitirá consultar en otros sistemas aun cuando no estén afiliados.

Los maestros se encuentran afiliados al ISSSTE, el cual, señaló, que enfrenta problemáticas como falta de especialistas, medicamentos, entre otros, y este programa pudiera ayudarles a que se atiendan los rezagos, aunque las autoridades deberán organizarse muy bien para evitar saturaciones que sean contrarias a la idea principal en que fue pensado.

Reacciones y preocupaciones de los trabajadores y sindicatos

"Hay que tomar en cuenta que va a existir o que se puede dar saturación en el sistema, porque ya hay temas en los que están saturados en atención, en maquinaria, en medicina, por eso se tiene que organizar bien", detalló.

El movimiento de trabajadores de la educación en Sonora se movilizó el año pasado en diferentes foros en busca de que haya mejor atención en el sistema del ISSSTE y que los trabajadores cuenten con los espacios necesarios para ser atendidos.

Otras organizaciones sindicales y movimientos de trabajadores han manifestado su inquietud sobre posibles casos de saturación a raíz de esta afiliación.