Ciudad Obregón

Debe ser organizada incorporación a salud universal en Sonora

Si se organizan bien las autoridades pudiera ser algo muy benéfico para los trabajadores

Ene. 28, 2026
La afiliación a la salud universal ayudaría a que desahogar rezagos, pero es necesario que se haga con una buena programación y organización
 La afiliación al programa de salud universal deberá cuidarse y ser organizado para evitar saturación en los hospitales, desabasto de medicamentos y beneficiar realmente a los trabajadores, reveló el representante de en la región del Yaqui del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, Cristian Copado López.

El representante de los trabajadores señaló que esta es una iniciativa que pudiera ser benéfica para el trabajador que enfrenta problemas en sistemas de salud, ya que les permitirá consultar en otros sistemas aun cuando no estén afiliados.

Los maestros se encuentran afiliados al ISSSTE, el cual, señaló, que enfrenta problemáticas como falta de especialistas, medicamentos, entre otros, y este programa pudiera ayudarles a que se atiendan los rezagos, aunque las autoridades deberán organizarse muy bien para evitar saturaciones que sean contrarias a la idea principal en que fue pensado.

Reacciones y preocupaciones de los trabajadores y sindicatos

"Hay que tomar en cuenta que va a existir o que se puede dar saturación en el sistema, porque ya hay temas en los que están saturados en atención, en maquinaria, en medicina, por eso se tiene que organizar bien", detalló.

El movimiento de trabajadores de la educación en Sonora se movilizó el año pasado en diferentes foros en busca de que haya mejor atención en el sistema del ISSSTE y que los trabajadores cuenten con los espacios necesarios para ser atendidos.

Otras organizaciones sindicales y movimientos de trabajadores han manifestado su inquietud sobre posibles casos de saturación a raíz de esta afiliación.


Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


