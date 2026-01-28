Se sumarán acuacultores de Sonora a manifestación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un grupo de alrededor de 100 acuacultores de Sonora se sumarán este jueves a la manifestación nacional que se llevará a cabo frente a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Mazatlán, Sinaloa, donde pedirán el apoyo de la instancia federal para frenar la introducción de miles de toneladas camarón de diversas regiones del mundo a México, afectando la rentabilidad de la actividad, así como el control de la entrada del crustáceo de Centroamérica por el tema de sanidad, indicó Juan Alonso Urías Bórquez.

El presidente de la Asociación de Productores Acuícolas del Estado de Sonora hizo saber que en esta manifestación también organizaciones de acuacultores de los estados de Nayarit, Tamaulipas y Baja California, que junto con Sonora representan el 90 por ciento del sector en el país.

Cada día se complica más la situación para los productores acuícolas mexicanos, sobre todo por el ingreso de más de 35 mil toneladas de camarón cada año que representan alrededor de 6 mil millones de pesos, lo que se busca frenar mediante la imposición por parte del gobierno de cuotas compensatorias; asimismo se pedirá que se prohíba la introducción del crustáceo centroamericano sin control sanitario, a una zona como es México, que se encuentra libre de enfermedades, afirmó.

La manifestación será a partir de las 11:00 horas en la Conapesca, ello porque esta instancia es la reguladora de todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera y acuícola, mencionó el dirigente.

Finalmente expresó que, de ser atendidos por funcionarios de la dependencia, se les solicitará realizar a la brevedad una mesa de trabajo conjunta en la que participen otras instancias que tienen que ver con el tema, como la Secretaría de Economía, Sader, Senasica y la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre otras puedan ayudar a la solución de la problemática planteada por los productores.