Presenta obra del PICO retraso del 51%

La obra de rehabilitación de calles en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) presenta un retraso del 51.55 por ciento, debido a diversos inconvenientes registrados, a los que se suman las lluvias que se abatieron sobre el municipio de Cajeme durante el mes de enero, lo que podría alargar el tiempo de entrega hasta el mes de marzo, consideró Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón señaló que entre as eventualidades registradas desde la calzada Francisco Villanueva a la calle Tornos están algunas fugas de aguas negras detectadas que reblandecieron el material en la parte profunda de la obra y que de no tomarse en cuenta hubieran afectado la calidad de los trabajos, las cuales ya se corrigieron.

El avance real de los trabajos a la fecha del 26 de enero, dijo, era del 34.14 por ciento, cuando ya debería estarse trabajando en las terracerías previas a la colocación del pavimento; pero lo importante es que se está trabajando con base en estándares muy altos de calidad, que permitirán tener unas vialidades en muy buenas condiciones una vez terminadas, agregó.

Comentó que se han estado reuniendo con directivos de la constructora Edelco, quienes les han brindado información puntual, y expresan que los recursos estatales han estado fluyendo de manera continua, por lo que no se prevé que la obra pueda tener afectaciones derivados el tema financiero y pudiera concluir en marzo.

También han dialogado con el alcalde Javier Lamarque y con funcionarios estatales, quienes han manifestado su voluntad de seguir respaldando la obra para que esta continúe hasta su finalización.

Por parte de los propietarios y usuarios del PICO, éstos ya han manifestado su intención de aportar por lo menos 18 de los 50 millones de pesos que se requieren para la segunda parte del bulevar Circunvalación de la calle Tornos al bulevar Las Torres, y se prevé que los que aún faltar de firmar sus cartas compromiso pudieran ayudar a acercarse más a la meta, e incluso los primeros pudieran sumar más recursos, expresó Fernández Jaramillo.

Finalmente, urgió a los empresarios que tienen sus establecimientos en las entrecalles, a dar a conocer las cantidades con las que podrán estar participando, pues es preciso que la segunda etapa se lleve a cabo lo más pronto posible dado el grave daño que gran parte de estas sufre actualmente.