Una fiesta popular, el tianguis

En una real fiesta popular están convertidos los tianguis del municipio de Cajeme, que en el inicio de la temporada navideña se colman de color y algarabía, llenándose a reventar de ciudadanos ávidos por comprar y que, por el motivo de haber más circulante en el ambiente, en ellos se vende prácticamente de todo.

En un recorrido efectuado por Diario del Yaqui en el tianguis de la calle 300 en la colonia México, uno de los más antiguos, se pudo observar cómo personas solas, parejas y hasta familias completas se dan cita en el lugar, para llevar los productos y artículos que ahí se ofertan, desde alimentos hasta joyería.

Como ya es tradición desde hace muchos años, haga calor o frío, cientos de familias acuden muy temprano a cualquiera de las ubicaciones en las que estos mercados itinerantes se instalan, para adquirir las frutas y verduras, que –dicen—siempre están más frescas pues incluso en algunos sitios son del día, además de más baratas.

Pero también van por otros productos de primera necesidad, como son las carnes frías, la carne de res, puerco, pollo, pescado y mariscos además de abarrotes, con los que surtir la despensa acostó más accesible que en el supermercado. Y ni qué decir de los alimentos preparados, donde se pueden degustar las taquizas, birria, cahuamanta, menudo, pozole, así como carnitas y chicharrones recién hechos.

Ante las bondades del clima actual, se observan niños jugando o pidiendo a sus padres la compra de algún juguete, pues en esta época es cuando los comerciantes del tianguis se atreven a introducir este tipo de artículos, que durante el resto del año tienen muy poco movimiento, al no ser de primera necesidad.

Los artículos de ferretería, herramientas, loza nueva o usada son de los que también se pueden encontrar en estos sitios.

EN DICIEMBRE SE MUEVE LA ECONOMÍA

El presidente de la Coalición de Tiangueros del Municipio de Cajeme, Alfredo González Sandoval, manifestó que en el presente mes todos los rubros del comercio están teniendo una buena dinámica, y si bien no todos los ingresos son utilidad, por lo menos sí ayudan a ir saldando deudas contraídas previamente con proveedores y con ello bajar la presión que se fue acumulando durante los meses de bajas ventas del verano.

Muchas empresas ya entregaron sus aguinaldos y cajas de ahorro a los trabajadores, además que anteriormente se depositaron los recursos de los apoyos de programas federales, y todo eso, aunado al buen clima, contribuye a mejorar la afluencia de ciudadanos a los tianguis, afirmó el dirigente.

Recordó González Sandoval que todos los días hay tianguis en algún punto del municipio, ya sea en colonias del área urbana como en las comisarías y delegaciones del medio rural, donde convergen mil 500 familias que se benefician de esta actividad económica.

VENTA DE TEMPORADA

Además de los productos habituales, actualmente se pueden ver puestos que ofrecen otros de temporada, como es la ropa con motivos navideños –suéteres, gorros y pijamas--, pero también perfumería, joyería, accesorios diversos para el hogar, libros y servicios como es el corte de cabello, comentó el entrevistado.

Y productos también de esta época, como son los hot cakes, pasteles, donas, galletas, dulces y chocolates, que hacen la delicia de chicos y grandes y que, aunque pudieran dejarnos unos cuántos kilos de más durante la temporada de frío, son parte ya de una tradición que se niega a morir, pero que, al menos en esta temporada, contribuyen a que las familias que se dedican a la actividad tengan también unos pesos extras para seguir contribuyendo a la derrama económica de la región; esa que depende grandemente del agro para subsistir, pero que en este mes diversifica un poco su economía.