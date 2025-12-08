  • 24° C
Ciudad Obregón

Llenan de amor a abuelitos en Casa Hogar Mamá Estefana en San Ignacio Río Muerto

Se buscan padrinos para cuidadores de personas vulnerables que se dan a la tarea de atenderlos con paciencia y cariño en San Ignacio Río Muerto

Dic. 08, 2025
Imagen: Ana Jusaino
De manera desinteresada, nueve mujeres y un hombre se encargan de atender con cariño a 38 personas, en su mayoría abuelitos que viven en la Casa Hogar Mamá Estefana, en el municipio de San Ignacio Río Muerto.

Todos los días se dan a la tarea de asearlos, prepararles alimentos nutritivos, principalmente caldos como albóndigas, sopita, entre otros platillos, que pasan a servirlos en un mesón de grandes dimensiones.

Pero eso no es lo único que se encargan de hacer; limpian la casa, les cortan las uñas, el cabello, les dan su medicamento y también entregan lo más importante: su tiempo de calidad; les llenan de amor, platican con humor, dan consuelo a quienes no reciben visita de sus familiares.

Por su admirable labor, se busca llevarles regalos a través de la cuarta edición de la campaña Abrazo de Amor 2025 de Diario del Yaqui y Fundación Eva de Camou.

Los regalos que piden son económicos y serían una pequeña remuneración ante la titánica labor que hacen diariamente, donde ejercen fuerza física y mental.

Los interesados en sumarse a la causa pueden comunicarse con Celeste Rivera al 644 140 0399, o bien acudir a las instalaciones de Diario del Yaqui, en calle Sinaloa, entre Zaragoza y Galeana.

LA LISTA DE DESEOS

María Guadalupe Álvarez se encarga de bañar a los abuelitos y busca padrinos para ropa para dormir 3 XL o 2 XL y tenis del número 4; Dora Martínez da cuidados e higiene y requiere calzado deportivo del número 4 y pijama G o XL.

Reyna Lizbeth Leyva también asea a las personas de la tercera edad y su deseo es una falda talla 38 y tenis del número 6; Isabel Mendivil hace limpieza de las habitaciones y puede recibir ropa para dormir XL y pantuflas del número 4.

María del Refugio Moreno Mercado también se encarga de bañarlos y atenderlos. Ella requiere un suéter o abrigo talla 38 y una bolsa; Alma Angelina, presidenta de la Casa Hogar, se involucra en diversas tareas y desea un perfume y una bolsa.

Eunice Peña Valenzuela, encargada de lavandería, quiere calcetines afelpados y chamarra talla M. La enfermera, Esther, requiere una chamarra XL y bufanda.

La señora Rosario Valenzuela se encarga de rasurarlos, cortarles el cabello y uñas; su deseo es una chamarra 2 XL y gorra. Javier Peña, realiza las compras, hace el desayuno, es encargado de mantenimiento, entre otras labores. Él requiere un short 38 y una gorra.

Ana Jusaino
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con 9 años de experiencia en el periodismo de campo. Me desempeño como creadora de contenido digital, que incluye el uso de mi voz, redacción de guiones y selección de temas de interés general. También soy maestra universitaria en materias relacionadas con mi carrera. Y cuento con un diplomado en Estrategias de Marketing.

