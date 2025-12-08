  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Devolvería Ayuntamiento tierras al Ejido Cajeme este año

Ejidatarios llegaron a acuerdos con Javier Lamarque; este mes se pondría fin definitivo a la lucha legal que inició hace 20 años

Dic. 08, 2025
Devolvería Ayuntamiento tierras al Ejido Cajeme este año

Acuerdos concretaron miembros del Ejido Cajeme y el alcalde Javier Lamarque durante una reunión hoy en el Palacio Municipal; el ejidatario Blas Valenzuela explicó que el compromiso es que a más tardar el 24 de diciembre concluirán los trámites legales para que haya una solución definitiva a la lucha que empezó hace 20 años, a raíz de que el Gobierno Municipal no le pagó al ejido por usar sus tierras.

CONTEXTO

Con lona en mano, en la que se describe el motivo de su lucha, los ejidatarios llegaron al edifico de gobierno para tener un encuentro con las autoridades. Reiteraron que en noviembre del año 2005 inició este procedimiento legal. Inicialmente, pedían que el Gobierno Municipal cumpliera con el pago por el uso de siete hectáreas ubicadas en la colonia Benito Juárez; sin embargo, en el trienio 2021-2024 (con el alcalde Javier Lamarque) solicitaron que se les devolviera el terreno, pues el Ayuntamiento dijo no contar con recurso para pagarle lo correspondiente.

SE LES DEVOLVERÁ PARTE DEL TERRENO

Derivado de esta nueva reunión, se acordó que el Ayuntamiento devolverá parte del terreno, a excepción del área donde se juega softbol actualmente, pues se hizo una negociación, explicó Blas Valenzuela.

"El presidente se comprometió de que, a más tardar, el 24 de diciembre tendrá una sesión de Cabildo para concluir con el procedimiento correspondiente y entregar al ejido lo que le corresponde y recibir también un área que solicita el Gobierno Municipal. Uno de los primeros acuerdos era que se iba a regresar el terreno al Ejido por falta de dinero, posteriormente nos comentaron que les interesaba el espacio que corresponde a la cancha de softbol", dijo.

Agregó que las expectativas son buenas respecto a este nuevo acuerdo y que ambas partes cuentan ya con toda la documentación correspondiente a los trámites, por lo que esperan pronto sea una realidad.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Calles de Cajeme permanecerán cerradas durante este mes
Ciudad Obregón

Calles de Cajeme permanecerán cerradas durante este mes

Diciembre 08, 2025

Algunas podrían abrir el paso al tránsito a mediados de diciembre, en otras seguirán los trabajos de rehabilitación hasta fin de año

Vecinos de Villa Bonita denuncian afectaciones por jauría
Ciudad Obregón

Vecinos de Villa Bonita denuncian afectaciones por jauría

Diciembre 08, 2025

Piden al Centro de Control Animal tomar acciones en la colonia, antes de que ocurra un incidente de gravedad

Cuenta Cajeme con operativos para tener saldo blanco en fiestas decembrinas
Ciudad Obregón

Cuenta Cajeme con operativos para tener saldo blanco en fiestas decembrinas

Diciembre 08, 2025

El alcalde Javier Lamarque reiteró su llamado para que no se use pirotecnia, pues esto se encuentra prohibido en el municipio