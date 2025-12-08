Devolvería Ayuntamiento tierras al Ejido Cajeme este año

Acuerdos concretaron miembros del Ejido Cajeme y el alcalde Javier Lamarque durante una reunión hoy en el Palacio Municipal; el ejidatario Blas Valenzuela explicó que el compromiso es que a más tardar el 24 de diciembre concluirán los trámites legales para que haya una solución definitiva a la lucha que empezó hace 20 años, a raíz de que el Gobierno Municipal no le pagó al ejido por usar sus tierras.

CONTEXTO

Con lona en mano, en la que se describe el motivo de su lucha, los ejidatarios llegaron al edifico de gobierno para tener un encuentro con las autoridades. Reiteraron que en noviembre del año 2005 inició este procedimiento legal. Inicialmente, pedían que el Gobierno Municipal cumpliera con el pago por el uso de siete hectáreas ubicadas en la colonia Benito Juárez; sin embargo, en el trienio 2021-2024 (con el alcalde Javier Lamarque) solicitaron que se les devolviera el terreno, pues el Ayuntamiento dijo no contar con recurso para pagarle lo correspondiente.

SE LES DEVOLVERÁ PARTE DEL TERRENO

Derivado de esta nueva reunión, se acordó que el Ayuntamiento devolverá parte del terreno, a excepción del área donde se juega softbol actualmente, pues se hizo una negociación, explicó Blas Valenzuela.

"El presidente se comprometió de que, a más tardar, el 24 de diciembre tendrá una sesión de Cabildo para concluir con el procedimiento correspondiente y entregar al ejido lo que le corresponde y recibir también un área que solicita el Gobierno Municipal. Uno de los primeros acuerdos era que se iba a regresar el terreno al Ejido por falta de dinero, posteriormente nos comentaron que les interesaba el espacio que corresponde a la cancha de softbol", dijo.

Agregó que las expectativas son buenas respecto a este nuevo acuerdo y que ambas partes cuentan ya con toda la documentación correspondiente a los trámites, por lo que esperan pronto sea una realidad.