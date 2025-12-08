  • 24° C
Ciudad Obregón

Calles de Cajeme permanecerán cerradas durante este mes

Algunas podrían abrir el paso al tránsito a mediados de diciembre, en otras seguirán los trabajos de rehabilitación hasta fin de año

Dic. 08, 2025
Al menos 10 puntos viales de Cajeme permanecerán cerrados al tránsito durante lo que resta del año debido a que siguen los trabajos de rehabilitación, dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, por ello, es que realiza un llamado para que la ciudadanía tenga cuidado al circular por el municipio durante las fiestas características de diciembre.

Los puntos viales que podrían abrir el paso para el 15 de diciembre son la calle Flavio Bórquez, entre Baca Calderón y Orión, así como el tramo de esa misma vialidad que comprende de Las Torres a la Océano Atlántico. También está la calle Jacinto López, entre Donato Guerra y Ramón Guzmán, así como la vialidad Lisboa, de la París a la Munich.

CALLES QUE PERMANECERÁN CERRADAS

Por otro lado, existen puntos que permanecerán cerrados hasta el cierre de 2025, como lo son la Paseo de la Paz, de la California al bulevar Villa Bonita; la calle José María Leyva, entre Abelardo L.R. y Carranza; la Obrero Mundial, entre Jalisco y Chilpancingo; la Heriberto Castillo, entre Justicia y Nochebuena; la calle Nochebuena, entre Las Flores y Coahuila; y la calle Zaragoza, entre Obregón y Cárdenas (carril sur).

El secretario de Desarrollo Urbano en Cajeme, Mario Alfaro Vázquez, ha destacado en distintas ocasiones que son trabajos necesarios para que haya una mejor movilidad en Cajeme, por lo que los habitantes deben de ser pacientes mientras se realizan las labores.

El alcalde adelantó recientemente que habrá más obras para el rescate de calles en 2026.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

