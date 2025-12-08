  • 24° C
Vecinos de Villa Bonita denuncian afectaciones por perros callejeros

Piden al Centro de Control Animal tomar acciones en la colonia, antes de que ocurra un incidente de gravedad

Dic. 08, 2025
Un llamado hacen algunos vecinos de la colonia Villa Bonita al Centro de Control Animal de Cajeme, para que tome acciones en relación a perros callejeros que generan descontrol y riesgos de incidentes en calles como la Paseo del Valle y Paseo Las Pérgolas.

A decir de algunos habitantes, ya se han registrado casos en los que residentes de la colonia han sido agredidos físicamente por estos animales, razón por la que deben salir a las calles con precaución, pues nadie se hace responsable de esta situación.

Carmen Pérez, quien vive sobre la calle Paseo de las Gárgolas, entre Portales y Pérgolas, afirmó que en esa zona se concentran alrededor de seis perros que ya han atacado a por lo menos ocho personas.

Al igual que ella, otros residentes mencionaron que se trata de una problemática que se observa frecuentemente en esta colonia, por lo que temen que se registre algún caso de gravedad.

Además del miedo que les genera caminar por la calle, también existe preocupación por niños, niñas y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante este tipo de ataques.

A las agresiones de los canes se suma el hecho de que dispersan las basuras en las calles y banquetas de la zona, entre otro descontrol que generan.

El Centro de Control Animal atiende las denuncias de perros callejeros y una vez que los captura, los esteriliza y da en adopción.

