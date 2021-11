Un Buen Fin sin reclamos en Cajeme

"No se registraron reclamos ante la Condusef por compras o retiros de cajeros durante el Buen Fin en Cajeme, pero es importante que los usuarios de servicios financieros se mantengan pendientes de los estados de cuenta y reporten cualquier anormalidad que se presente derivado de las transacciones que hicieron en estos días", afirmó la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Servicios Financieros, Blanca Alicia Rosas López.

Si bien no se tuvieron problemas durante los días en que duró el programa, es probable que los usuarios empiecen a reportar a partir de diciembre, que es cuando recibirán sus estados de cuenta, por lo que es importante que estén muy al pendiente y vean que no tengan compras no reconocidas.