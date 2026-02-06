Tuvo RFE en enero afluencia extraordinaria

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante el mes de enero que recién concluyó, el Registro Federal de Electores (RFE) en el municipio de Cajeme registró una afluencia extraordinaria de ciudadanos buscando obtener su credencial para votar, debido en parte a que muchos plásticos se vencieron el 31 de diciembre pasado, siendo 5 mil 755 los trámites diversos llevados a cabo en el periodo en mención, informó Noely Zamudio Olivares.

La vocal ejecutiva de la 06 Junta Distrital en la localidad manifestó que durante el mes se realizó la entrega de 5 mil 7 credenciales que habían sido tramitadas previamente.

Del total de los trámites que se efectuaron, 675 fueron de inscripción, esto es, registros de primera vez; 78 fueron correcciones de datos personales; mil 52 fueron cambios de domicilio, 956 reposiciones; en 195 casos se solicitó hacer cambios en catos de dirección, 2 mil 780 ciudadanos realizaron reincorporaciones al padrón y 19 solicitaron un reemplazo.

Por su parte, en el primer mes de 2025 se registró la realización de 8 mil 337 trámites diversos, y se llevó a cabo la entrega de 6 mil 650 plásticos tramitados anteriormente, reveló.

De los trámites que se hicieron en dicho mes del año anterior, mil 179 fueron inscripciones; 140 correcciones de datos personales; 2 mil 167 cambios de domicilio; 3 mil 593 reposiciones, 175 correcciones de datos de dirección, 560 reincorporaciones y 523 reemplazos.

DESTRUIRÁN CREDENCIALES 2024

Finalmente se informó que el próximo 28 de febrero es la fecha límite para recoger 170 credenciales que fueron tramitadas por los ciudadanos durante el año 2024 y que se encuentran aún a disposición, pues de no acudir a más tardar ese día por ellas, estas serán programadas para su destrucción.