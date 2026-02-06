Conalep Obregón quiere fortalecer relación con universidades

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los más de 360 alumnos que egresarán este semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) en Obregón buscan colocarse en universidades que les permitan continuar con el perfil de las carreras técnicas que actualmente cursan, por lo que la preparatoria fortalecerá la vinculación con las instituciones de nivel superior.

Griselda López Martínez, directora del Conalep en Obregón, detalló que se tienen las carreras de Informática, Mecatrónica y Enfermería, las cuales cursan los alumnos durante los tres años que duran y egresan con un diploma técnico, por lo que los alumnos buscan continuar con esas áreas de conocimiento, en su mayoría.

Acciones del Conalep para fortalecer la vinculación universitaria

“Es lo que buscan los jóvenes, irse a universidades para continuar con el perfil de acuerdo al perfil de egreso de aquí del Conalep”.

Añadió que, para lo que resta del semestre, fortalecerán la relación con las universidades, especialmente las que ofrecen esos planes de estudios, que hay en Obregón y sus alrededores.

“Queremos fortalecer las visitas guiadas hacia las universidades de parte de los alumnos que están próximos a graduar, tenemos actualmente tres especialidades y hay diferentes universidades dentro la ciudad que se enfocan a eso”.

A la par con esto, autoridades del plantel también trabajan con las áreas académicas, deportivas y culturales, lo que les abrirá puertas y permitirá enrolarse en las escuelas de su elección de manera más sencilla.