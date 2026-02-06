  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Conalep Obregón quiere fortalecer relación con universidades

Los jóvenes visitarán este semestre las diferentes universidades que hay en la región para elegir la que mejor les convenga

Feb. 06, 2026
Diferentes universidades de la región arrancaron con el proceso de registro para la próxima generación de universitarios y realizan su promoción en las preparatorias
Diferentes universidades de la región arrancaron con el proceso de registro para la próxima generación de universitarios y realizan su promoción en las preparatorias

Los más de 360 alumnos que egresarán este semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) en Obregón buscan colocarse en universidades que les permitan continuar con el perfil de las carreras técnicas que actualmente cursan, por lo que la preparatoria fortalecerá la vinculación con las instituciones de nivel superior.

Griselda López Martínez, directora del Conalep en Obregón, detalló que se tienen las carreras de Informática, Mecatrónica y Enfermería, las cuales cursan los alumnos durante los tres años que duran y egresan con un diploma técnico, por lo que los alumnos buscan continuar con esas áreas de conocimiento, en su mayoría.

imagen-cuerpo

Acciones del Conalep para fortalecer la vinculación universitaria

“Es lo que buscan los jóvenes, irse a universidades para continuar con el perfil de acuerdo al perfil de egreso de aquí del Conalep”.

Añadió que, para lo que resta del semestre, fortalecerán la relación con las universidades, especialmente las que ofrecen esos planes de estudios, que hay en Obregón y sus alrededores.

“Queremos fortalecer las visitas guiadas hacia las universidades de parte de los alumnos que están próximos a graduar, tenemos actualmente tres especialidades y hay diferentes universidades dentro la ciudad que se enfocan a eso”.

A la par con esto, autoridades del plantel también trabajan con las áreas académicas, deportivas y culturales, lo que les abrirá puertas y permitirá enrolarse en las escuelas de su elección de manera más sencilla.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Enero cerró con más de 40 mil usuarios en el Aeropuerto de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Enero cerró con más de 40 mil usuarios en el Aeropuerto de Ciudad Obregón

Febrero 06, 2026

Las autoridades aeroportuarias han trabajado por mantener un flujo constante de pasajeros

Padres de familia toman escuela de la Valle Verde
Ciudad Obregón

Padres de familia toman escuela de la Valle Verde

Febrero 06, 2026

Exigen se instale un intendente que cumpla sus funciones en el plantel educativo

Pegan aranceles de EU a industria local del acero
Ciudad Obregón

Pegan aranceles de EU a industria local del acero

Febrero 05, 2026

Se pierden empleos en empresa del Parque Industrial que trabaja con acero