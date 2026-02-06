  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
Ciudad Obregón

Padres de familia toman escuela de la Valle Verde

Exigen se instale un intendente que cumpla sus funciones en el plantel educativo

Feb. 06, 2026
Los niños no entraron a clases este viernes en que permaneció la escuela tomada
Padres de familia tomaron la primaria Centauro del Norte para exigir que se instale a un intendente debido a que tienen desde el 18 de noviembre del año pasado con la persona encargada de ese puesto incapacitada, lo que ocasiona molestia y pudiera afectar la salud de más de 200 niños.

Nereyda Salazar, madre de familia del plantel, manifestó que los niños tienen derecho a una escuela limpia, por lo que pidieron a las autoridades educativas que se asigne a alguien que supla la necesidad de personal de intendencia.

"No tenemos conserje y estamos pidiéndole a las autoridades competentes que nos envíen un suplente de conserje, esta escuela sí lo tiene, pero está incapacitado, continuamente está incapacitado, entonces lo que exigimos es que la escuela esté limpia, que nos manden uno porque los niños tienen derecho a una escuela limpia".

Señaló que la preocupación principal es que los baños no están limpios o que las condiciones se vuelvan demasiado insalubres para los niños, por lo que urgieron a que se resuelva a la brevedad posible.

Acciones de la dirección y respuesta de las autoridades educativas

Mientras se soluciona esta problemática, hay una madre de familia encargada de realizar la limpieza a quien se le da una aportación, sin embargo, consideraron que se requiere una respuesta por parte de las autoridades, ya que eso no es sostenible.

"Hay una madre de familia de esta escuela que viene y limpia, dirección se hace cargo de eso, si le paga a la mamá, pero no se puede siempre tener esta situación, no es sostenible para siempre".

Por parte de dirección ya se hizo llegar escritos a la SEC para solicitar que se instale algún intendente, pero no han tenido respuesta, por lo que están a la espera que se solucione.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


