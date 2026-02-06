Enero cerró con más de 40 mil usuarios en el Aeropuerto de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por segundo año consecutivo, se logró tener la afluencia de pasajeros por encima de los 40 mil viajeros durante el mes de enero en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) como parte de los esfuerzos que realizan las autoridades aeroportuarias y líneas aéreas de dar seguimiento a los incrementos en las cifras.

Humberto Nery Peregrin, administrador del Aeropuerto de Ciudad Obregón, informó que enero de este año cerró con un total de 44 mil 271 pasajeros que transitaron por el puerto aéreo.

"Nos mantuvimos arriba de 44 mil", señaló, luego que el año pasado también se tuvieron cifras positivas con 44 mil 324 viajeros que usaron para conectar con otras ciudades del país el Aeropuerto de Ciudad Obregón.

Factores que influyen en el aumento de viajeros

Recordó que en enero del 2024 se tuvieron 30 mil 829 pasajeros, por lo que consideró positivo que este año se hayan mantenido las estadísticas positivas ante los esfuerzos que se han hecho entre las líneas aéreas, el aeropuerto y diferentes niveles de gobierno.

Durante ese periodo viajan personas que salen o regresan de vacaciones, así como turistas de negocios, entre otros, además que se tiene el Festival Alfonso Ortíz Tirado que atrae personas hacia el sur de la entidad.