El PRD Sonora será Maciso

Durante el Consejo Estatal del pasado 25 de enero se acordó por mayoría calificada la evolución del organismo político; tiene también nuevos estatutos

Feb. 06, 2026
A partir del reciente Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática Sonora, celebrado en Hermosillo el 25 de enero pasado, y como parte de su evolución, se propuso y aprobó el cambio de nombre, por lo que en lo sucesivo se denominará Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense (Maciso), revelaron la secretaria general, Myrna Lorena Leyva Pérez, y el secretario del Consejo Directivo, René Noriega Gómez.

Noriega Gómez mencionó que, por ley, los partidos políticos están obligados, al inicio del año, a revisar su plan de trabajo y presupuesto para el nuevo ejercicio, así que se convocó a la realización del Consejo Estatal, al que asistieron 55 de los 62, sometiendo a votación cada uno de los puntos, que fueron aprobados por mayoría calificada.

Ahí mismo se presentó la propuesta de cambio de estatutos y el nombre, que también por mayoría calificada fueron aprobadas, comentó Noriega Gómez.

Comentó, asimismo, que desde el pasado mes de octubre comenzaron con un proceso de reunirse con las dirigencias y militancias de los distintos municipios y regiones, donde se consultó a las bases acerca del rumbo que querían que llevara el organismo político, derivando en que hacía falta un cambio para dar una imagen más fresca.

Se creó incluso un nuevo logo, en el que el color principal es el amarillo, pero se le hicieron cambios como el de incluir un sahuaro estilizado y un sol, asemejando un paisaje desértico, como elemento distintivo del estado, expuso.

Entre las propuestas estaba la de un cambio total inmediato, y había una que pedía esperar hasta el mes de marzo, pero sugería dejar que pasara el próximo proceso electoral, pero la que prosperó fue la primera, agregó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

