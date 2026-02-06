  • 24° C
Ciudad Obregón

Ratifican Consejo Directivo de Canacintra delegación Sur de Sonora

Francisco Fernández rindió protesta para continuar como presidente para el periodo 2026-2027

Feb. 06, 2026
Ratifican Consejo Directivo de Canacintra delegación Sur de Sonora

Ante Laura Lorena Velarde Araiza, vicepresidente de la Zona Pacífico Norte y testigo de honor de la sede nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la Sesión Anual Ordinaria 2026 de la delegación Sur de Sonora, celebrada durante la presente semana, rindió protesta nuevamente como presidente Francisco José Fernández Jaramillo, quien fue ratificado junto con la mesa directiva del organismo empresarial para el periodo 2026-2027.

El presidente de la Canacintra para el periodo 2026-2027 va acompañado por Francisco José de San Martín Yepis y Rico como tesorero y Óscar Enrique Morales Balmaceda suple como secretario para este periodo a Silvia Abigail Figueroa Lugo, se informó.

Durante su participación, Fernández Jaramillo reafirmó su compromiso institucional con el desarrollo industrial del sur de Sonora, con miras a seguir buscando el crecimiento del sector.

Durante la sesión se presentó y aprobó el informe de actividades 2025, así como el estado financiero del ejercicio anterior y el presupuesto 2026, destacando el trabajo realizado en favor del fortalecimiento del sector industrial.

Asimismo, se realizó la elección de consejeros, quedando designados Edgardo Flores Padilla como consejero propietario par y Ana Cristina Islas Esquer como consejera suplente par.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

