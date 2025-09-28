Turismo genera empleos en Sonora

El Sector Turismo empleó cerca de 88 mil 800 personas en Sonora de acuerdo al último censo económico, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del día mundial del turismo.

Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Turismo, el Inegi dio a conocer que para el 2023 Sonora registró 13 mil 409 empresas turísticas que emplearon a 88 mil 799 personas.

Del total de los sonorenses empleados en el sector turismo, 51.8 fueron hombres y 48.2 mujeres, quienes se distribuyeron en negocios de diferentes giros en los destinos turísticos de la entidad.

REGISTRAN ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS

En total se seleccionaron mil 302 restaurantes, 808 cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares, 697 establecimientos de hospedaje, 170 bares, cantinas y similares, 49 establecimientos de alquiler de automóviles sin chofer y 48 agencias de viajes y servicios de reservación.

Del total de los establecimientos registrados por el Inegi en el Censo Económico publicado en el 2024, 657 se encontraron en los pueblos mágicos sonorenses de Magdalena de Kino, San Carlos y Ures, lo que representó el 4.9 por ciento.

El Inegi aclaró que para este censo se incluyeron restaurantes de comida a la carta, así como establecimientos de pescados y mariscos, que son algunos de los principales atractivos de la región.