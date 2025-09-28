  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Apoyarán a emprendedores de Cajeme con programa Transformando Negocios

Lanzan convocatoria para cajamenses interesados en hacer crecer sus propios negocios

Sep. 28, 2025
Apoyarán a emprendedores de Cajeme con programa Transformando Negocios

Una invitación hace la legisladora Anabel Acosta Islas para que emprendedores cajemenses se registren en la convocatoria del programa Transformando Negocios, mismo que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cajeme para impulsar a quienes generan sus ingresos con negocios propios.

Por medio de este programa se analizarán estrategias y herramientas para impulsar a los emprendedores por medio de talleres, de manera que tengan un futuro con mayor competitividad y permanencia en el mercado.

Las personas interesadas podrán registrarse en la convocatoria, a más tardar, el día 10 de octubre de este año, ingresando al link http://forms.gle/KGdTcdDZQa1ryavU8. Deberán ser mayores de 18 años, y tener un negocio que tenga al menos 6 meses en operación y que se localice en Cajeme.

imagen-cuerpo

Se manejarán distintas categorías, las cuales son Agroindustria, Industria, Servicio y Comercio, dependiendo del giro del negocio.

"Es una convocatoria que estamos haciendo a personas que tienen algún comercio de cualquier giro y que está buscando crecer, se van a impartir una serie de talleres que no tendrán costo para ellos, pero normalmente tienen un valor de hasta 30 mil pesos, tienen que ver con educación financiera y plan de negocios. Ellos ya cuentan con experiencia, pero requieren crecer de alguna manera", explicó la legisladora federal.

Se contará con la presencia de empresarios que brindarán experiencia y orientación a los emprendedores. Además, habrá distintos premios económicos a aquellos negocios de alto impacto seleccionados por un comité evaluador.

Emprendedores que no ganen premios, serán apoyados en la elaboración de sus trámites para contar con la posibilidad de pedir créditos ante Fideson.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Lluvias complican instalación de letras emblemáticas en Esperanza
Ciudad Obregón

Lluvias complican instalación de letras emblemáticas en Esperanza

Septiembre 28, 2025

Este proyecto embellecerá la entrada a la comisaría

Esperan aumento de visitas a la Laguna de Náinari con nuevo auditorio
Ciudad Obregón

Esperan aumento de visitas a la Laguna de Náinari con nuevo auditorio

Septiembre 28, 2025

Ya iniciaron los trabajos de construcción para este nuevo atractivo cerca del discóbolo

Cócorit está a "pocos pasos" de ser pueblo mágico
Ciudad Obregón

Cócorit está a "pocos pasos" de ser pueblo mágico

Septiembre 28, 2025

La comisaria, Alicia Sortillón, dijo que participará en la convocatoria 2026