Apoyarán a emprendedores de Cajeme con programa Transformando Negocios

Una invitación hace la legisladora Anabel Acosta Islas para que emprendedores cajemenses se registren en la convocatoria del programa Transformando Negocios, mismo que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cajeme para impulsar a quienes generan sus ingresos con negocios propios.

Por medio de este programa se analizarán estrategias y herramientas para impulsar a los emprendedores por medio de talleres, de manera que tengan un futuro con mayor competitividad y permanencia en el mercado.

Las personas interesadas podrán registrarse en la convocatoria, a más tardar, el día 10 de octubre de este año, ingresando al link http://forms.gle/KGdTcdDZQa1ryavU8. Deberán ser mayores de 18 años, y tener un negocio que tenga al menos 6 meses en operación y que se localice en Cajeme.

Se manejarán distintas categorías, las cuales son Agroindustria, Industria, Servicio y Comercio, dependiendo del giro del negocio.

"Es una convocatoria que estamos haciendo a personas que tienen algún comercio de cualquier giro y que está buscando crecer, se van a impartir una serie de talleres que no tendrán costo para ellos, pero normalmente tienen un valor de hasta 30 mil pesos, tienen que ver con educación financiera y plan de negocios. Ellos ya cuentan con experiencia, pero requieren crecer de alguna manera", explicó la legisladora federal.

Se contará con la presencia de empresarios que brindarán experiencia y orientación a los emprendedores. Además, habrá distintos premios económicos a aquellos negocios de alto impacto seleccionados por un comité evaluador.

Emprendedores que no ganen premios, serán apoyados en la elaboración de sus trámites para contar con la posibilidad de pedir créditos ante Fideson.