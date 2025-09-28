  • 24° C
Ciudad Obregón

Cócorit está a "pocos pasos" de ser pueblo mágico

La comisaria, Alicia Sortillón, dijo que participará en la convocatoria 2026

Sep. 28, 2025
Faltan "pocos pasos" para que Cócorit reciba la categoría de pueblo mágico, informó la comisaria Rosa Alicia Sortillón Moreno, quien dijo tener confianza en que se logrará el objetivo en 2026 y destacó que no se ha dejado de trabajar para dar cada vez más un mejor rostro a esta comisaría del área rural de Cajeme.

"Estamos muy orgullosos de que ya nos falta poquito para que Cócorit sea un pueblo mágico, contamos con nuestras bonitas tradiciones y mucha cultura, además de las raíces de la tribu yaqui y casas que son muy antiguas, entre otras bondades", comentó.

Será incluido en la convocatoria para Pueblos Mágicos del próximo año, aclaró, siendo este un distintivo que otorga la Secretaría de Turismo Federal a localidades con gran valor histórico, cultural y natural, con el cual se reciben apoyos gubernamentales que ayudan a que sigan creciendo.

imagen-cuerpo

En la comisaría se trabaja para que cada vez haya un mejor rostro para los visitantes, ya que es una zona concurrida por familias cajemenses y personas de otras partes del estado y del país.

"El proyecto principal que se desarrolla es el de la pavimentación, también estamos viendo lo del panteón nuevo, que ya se entregó, y un programa para las rancherías. Seguimos gestionando la pavimentación de algunas calles, el alumbrado público de la plaza ya se hizo y el cementerio nuevo es lo que estamos viendo. Poco a poco hemos arreglado los drenajes, pero lo que hemos visto es que con las lluvias se han ido deteriorando las calles, es lo que más necesitamos actualmente", dijo.

En cuestión de seguridad pública, la comisaria mencionó que se han tenido buenos resultados. Todo esto se realiza a la par con las gestiones y esfuerzos de las autoridades municipales, así como de los habitantes del pueblo, para que

El pueblo cumplió 408 años de su fundación, este 2025.

Javier Zepeda
