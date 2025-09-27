Responden jóvenes cajemenses al llamado del INE

Durante el mes de agosto del presente año, en el municipio de Cajeme se realizaron mil 728 inscripciones en el padrón del Registro Federal de Electores; esto es, jóvenes que sacaron la credencial por primera vez, informó la vocal de la dependencia federal en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Verónica Cruz Ríos.

Con ello, estos nuevos ciudadanos cuentan con una identificación oficial, a la vez que se ponen en condición de poder acudir a votar durante las próximas elecciones constitucionales intermedias de junio de 2027, comentó la funcionaria.

Cruz Ríos hizo l invitación a los ciudadanos en general que tengan su credencial vencida de años anteriores; a quienes se les vence el día 31 de diciembre de 2025, así como a todos los jóvenes que durante lo que resta de este año van a cumplir la mayoría de edad, para que acudan de una vez a realizar el trámite para obtener su credencial de elector.

Para ello, dijo, en el municipio se cuenta con dos módulos, siendo uno fijo y que se ubica en la calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero en el centro de la Ciudad, que tiene un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Comentó que también se tiene un módulo itinerante, que recorre las localidades del municipio y atiende en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, únicamente de lunes a viernes.

Para obtener la credencial sólo requieren presentar su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio con menos de tres meses de expedición y una identificación con fotografía vigente, y en el caso de los jóvenes que tengan poco tiempo para ir a un Módulo del INE, pueden agendar una cita en la página electrónica ine.mx, o en el servicio telefónico INEtel, marcando el 800 433 2000.

Quienes no tienen comprobante de domicilio o identificación con fotografía, pueden llevar a dos testigos que tengan su credencial vigente, uno de los cuales debe vivir en la misma localidad de la o el solicitante y el otro, en el mismo estado, agregó.

MÓDULO MÓVIL EN COMUNIDADES

Para la semana próxima, el módulo móvil estará el lunes 29 en Esperanza; el martes irá a Cócorit; el miércoles dará servicio en la comisaría de Marte R Gómez; el jueves 2 de octubre en Yucuribampo y el viernes 3 le corresponderá estar en Estación Corral.