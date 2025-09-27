  • 24° C
Ciudad Obregón

Listos los preparativos para Asamblea por el Agua, la Vida y el Territorio

Será en el pueblo yaqui de Loma de Bácum, el 18 y 19 de octubre: Guadalupe Flores

Sep. 27, 2025
Listos los preparativos para Asamblea por el Agua, la Vida y el Territorio

Ya están listos los preparativos para la celebración de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que tendrá lugar el 18 y 19 de octubre en el pueblo yaqui de Loma de Bácum, indicó Guadalupe Flores Maldonado, integrante de la tropa yoremia y promotor del evento.

El entrevistado mencionó que para el encuentro se espera que asistan unos 200 participantes provenientes de diversas partes de México, y alrededor 25 visitantes de pueblos originarios de países de Centro y Sudamérica, como Colombia, Bolivia y Perú.

Del país se tiene ya el registro de personas que asistirán, procedentes de los estados de Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco y Michoacán además de los participantes de Sonora, reveló Flores Maldonado.

Como parte del programa, se estarán llevando ponencias relativas a lo que está ocurriendo con el agua en México así como en otros países de Sudamérica, y las acciones que se están llevando a cabo en estos para su cuidado y preservación, dijo el entrevistado.

Mencionó que, a nivel mundial, el agua se está viendo como una mercancía, e incluso en algunos lugares ya se está cotizando en bolsa de valores como “agua a futuro”, lo que consideró muy negativo.

Se verá también lo relativo a la recuperación y preservación de los recursos naturales, así como su aprovechamiento sustentable del agua y la tierra para la producción de alimentos para la gente, afirmó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
