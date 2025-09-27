Advierten sanciones por podar árboles sin permiso en Cajeme

Debido a que es temporada de poda, la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable en Cajeme advirtió que los ciudadanos que deseen recurrir a esta actividad primero deben de tramitar un permiso ante esta dependencia, pues de lo contrario pueden ser acreedores de sanciones económicas.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Gil Núñez, explicó que esto aplica también en los casos en que las personas desean realizar algún trasplante de árbol en la vía pública, incluyendo banquetas, camellones, bulevar o parques.

En primer lugar, quienes deseen realizar alguna poda deben acudir a las oficinas ubicadas en la calle Ignacio Allende, esquina con Sinaloa. Asimismo, deben de cumplir con una serie de requisitos, los cuales son llevar una copia de credencial de elector, llenar un formulario con la solicitud, esperar un dictamen dentro de un plazo de cinco días y recibir su permiso para proceder.

Además de la multa económica que se aplica por talar o podar un árbol de manera inmoderada, los responsables también deben reparar el daño al medio ambiente con la reposición de plantas.

La sanción estipulada en la Ley de Ingresos es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), pero puede variar dependiendo de la gravedad. El mes pasado se aplicó una sanción a una empresa por un monto superior a los 6 mil pesos.

Sobre los beneficios de la poda, la dependencia informó que garantiza a las plantas recibir suficiente oxígeno y luz, lo que a su vez previene la infestación por hongos, además de que favorece el crecimiento de ramas gruesas y estables.

Ante cualquier información que requieran, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 6443 12 26 22.