Ciudad Obregón

Denuncian jauría peligrosa en la colonia Campestre

Temen vecinos que se registren posibles accidentes; piden intervención de las autoridades municipales

Sep. 27, 2025
Vecinos de la colonia Campestre hacen un llamado al Centro de Control Animal para que se les apoye ante la situación que se vive, ya que en los últimos días se han visto afectados por la presencia de canes callejeros cruzados con lobos, los cuales son agresivos.

A decir de las familias, el problema radica principalmente en la calle Guadalupe Victoria, entre Durango y Juan Álvarez. "Son propiedad de un señor que tiene distintos terrenos por esas calles y no se quiere hacer responsable de sus perros, antes eran siete canes de este tipo y ahora son tres, no se puede ni salir por miedo a que haya un accidente porque andan sueltos", comentó Edna Pandura, una de las vecinas afectadas.

Al no haber supervisión por parte del dueño, los perros destrozan las bolsas de la basura y dan un mal aspecto a las banquetas y calles. Se suben a los automóviles y atacan a transeúntes, además de que ladran durante las noches, lo que también afecta a los residentes de esta zona de la colonia.

No se trata de la primera vez que se denuncia una situación de esta naturaleza, pues el año pasado, algunos afectados acudieron a una de las audiencias ciudadanas que se realizan en el Palacio Municipal. Si bien no se tuvo problema por un tiempo, nuevamente comienzan las afectaciones, comentaron.

Los inconformes piden que se multe al dueño de ser necesario, ya que presuntamente no les proporciona alimento a sus canes, entre otras supuestas omisiones.

Por la situación que se vive, los residentes temen que se registren casos de rabia u otras enfermedades.

Javier Zepeda
