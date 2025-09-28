Esperan aumento de visitas a la Laguna de Náinari con nuevo auditorio

Con la implementación del auditorio al aire libre, que ya empezó a construirse cerca del emblemático discóbolo de la Laguna de Náinari, se espera que incremente la afluencia de personas que visitan este lugar turístico de Cajeme, principalmente durante los fines de semana.

Juan Salguero Encinas, titular de la Promotora Inmobiliaria de Ciudad Obregón, dio a conocer que se trata de un proyecto que fomentará la convivencia de las familias, pues podrán tener lugar eventos culturales para el disfrute de las mismas.

"Una vez terminada la obra esperamos que haya una mayor afluencia de visitantes, ya que se podrá contar con más eventos que fomenten la convivencia y el esparcimiento de las familias en la Laguna de Náinari", dijo.

Si bien, el número de visitantes varía, la también llamada Novia de Cajeme recibe a un promedio de mil 500 personas al día, quienes van a realizar ejercicio por las mañanas o a pasar momentos de diversión.

"Si bien el número de personas que acuden diariamente a la Laguna del Nainari es muy variable dependiendo del clima o si es periodo vacacional, entre otros factores, te diría que el promedio oscila los mil 500 visitantes al día y en fines de semana o ciertos días festivos aumenta a unos 2 mil 500 aproximadamente", informó.

Este auditorio al aire libre se contempla dentro del proyecto Complejo Laguna de Náinari, que inició en agosto de este año, y que contempla además la modernización del Parque Infantil Ostimuri, donde también se llevan a cabo trabajos con maquinaria.

Se pide a la ciudadanía tener precaución al pasar por esta zona de la Laguna donde se llevan a cabo trabajos, mientras que el Parque Infantil está cerrado temporalmente.