  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Lluvias complican instalación de letras emblemáticas en Esperanza

Este proyecto embellecerá la entrada a la comisaría

Sep. 28, 2025
Las recientes lluvias que se han registrado en la zona rural de Cajeme han retrasado la instalación de letras emblemáticas en la entrada a Esperanza, pero integrantes del comité vecinal impulsor de este proyecto y las autoridades de la comisaría trabajan para que este nuevo atractivo sea una realidad cuanto antes.

"Ahorita estamos esperando el terreno, porque se anegó el lugar, ya que se movió una palma y el terreno quedó muy suelto, y con las lluvias se hizo lodo, necesitamos meterle balastro para compactar y hacer la base para las letras, esperamos poder platicar con el presidente del comité, Ricardo Rodríguez, y con el secretario, Rigoberto Campoy, para ver cuándo van a iniciar los trabajos y para seguirlos apoyando nosotros", informó el comisario Ricardo Moreno.

Cada una de las letras emblemáticas que se instalarán en la entrada de la comisaría de Esperanza contará con símbolos que representen la historia y tradición del pueblo a lo largo de sus 119 años desde su fundación, por lo que se plasmarán en ellas detalles emblemáticos como el cuartel militar, la iglesia o la Presa Álvaro Obregón.

Recientemente, el vicepresidente del Comité por un Esperanza mejor, Rigoberto Campoy, hizo un llamado para que empresas y sociedad civil interesada en sumarse a este proyecto se comunique a la página de Facebook "Comité por un Esperanza mejor".

Dicho comité se fundó con el objetivo concreto de embellecer al pueblo, ya que es la comisaría más grande a nivel nacional, explicó el integrante de esta agrupación.

Las letras se instalarán en la Plaza de periodista y el proyecto ha avanzado en un 75 por ciento aproximadamente.

Javier Zepeda
