CCME Sonora impulsa formalización de emprendedoras

A través de un diplomado de seis módulos, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) busca impulsar a la formalización a emprendedoras de la región para que sus negocios puedan crecer, informó la presidenta del Capítulo Sonora de esa organización, María Eugenia García Ruíz.

Se trata de la tercera edición del diplomado anual del CCME, denomado "Fortaleza" que busca fortalecer a las mujeres emprenedoras e impulsarlas a formalizarse, lo que les ayudará a crecer en sus negocios.

"Vamos a tener nuestro diplomado anual, que se llama Fortaleza, en el que llevamos a la mujer, a la emprendedora, que a veces por desconocimiento o miedo, no nos formalizamos, entonces este diplomado de seis módulos semanales, que serán los sábados, está abierto para quien quiera participar".

IMPULSARÁN DIFERENTES TEMAS

Las temáticas que se verán en el diplomado están enfocadas al Marketing, Contabilidad, entre otros que sumarán seis módulos en total y al concluir las mujeres recibirán una certificación avalada por la Secretaría del Trabajo y la Universidad Hispana.

El diplomado inicia el próximo cuatro de octubre a las 09:00 horas y las emprendedoras que quieran incoporarse todavía están a tiempo de acercarse al CCME para solicitar más información.

"Esperemos que este diplomado sirva para que las mujeres se formalicen y las que ya somos Mipymes que nos fortalezcamos, pueden acercarse por medio de nuestras redes sociales, ahí viene nuestro teléfono, nuestro correo, ahí podemos darles más información".