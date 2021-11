Tunden a Mariscal en redes sociales

Luego de que el ex alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado publicara en sus redes sociales sobre el trabajo de rehabilitación de los callejones que inició en su administración, activistas de la comunidad LGBT+ denunciaron la discriminación que recibió el proyecto del callejón Magenta.

"Celebro que el actual gobierno municipal retome la idea y el espíritu de lo que se venía haciendo" se lee en la publicación, en la que aclara que debido a la pandemia el proyecto se vio afectado.

Sin embargo, integrantes de los colectivos que participaron en los trabajos del callejón Bolivia manifestaron en redes sociales que este espacio fue abandonado antes de la llegada del Covid, proyecto al que se le cambió el nombre original e incluso se buscó modificar su ubicación.

"Fuimos el grupo más grande, el que más gente llevó a limpiar otros callejones y al final fue tanta la exclusión que nos quisieron mandar a un callejón por la calle Jalisco, alejándonos de absolutamente todo, nos ignoraron, nos decretaron, nos excluyeron y obligaron a renunciar al proyecto. Después tuvimos reuniones con el famoso comité de callejones sólo para decirnos, que no iban a hacer el callejón 'Magenta' porque no lo veían viable" expuso Daniel Santos, integrante del colectivo Just Fly.

Por su parte, Víctor Pacheco, quien también formó parte del proyecto, manifestó que aún cuando Mariscal Alvarado se apropió de la rehabilitación de los callejones, estos fueron una iniciativa ciudadana, además de que no apoyó siquiera con los siete espacios principales de la iniciativa original, entre ellos el Bunka.

"Nos impidió la creación del callejón LGBT+ (porque ese iba a ser su nombre hasta que nos obligaron a llamarlo el callejón Magenta), a pesar de ser el más trabajado y en el que se tenía más esperanza, abandonándolo con problemas horribles de drenaje y poniendo justo a un lado y más cerca de su Ayuntamiento el Callejón de la Familia".

Además, otros callejones que no avanzaron en su creación fueron el Down y de la Astronomía, estos en el primer cuadro de la ciudad.