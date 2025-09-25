Trabajan para constituir Comisión del Transporte en Cajeme

En busca de dar seguimiento a la línea de transporte urbano que está a cargo del Ayuntamiento, así como todos los temas que se derivarán de ello, ya se trabaja en la conformación de una Comisión del Transporte en Cajeme, informó el regidor Armando Alcalá Alcaráz.

El edil dijo que la conformación de la Comisión del Transporte de Cajeme fue una de las principales propuestas cuando se dio la autorización de que el Ayuntamiento operara la línea 9.

"A raíz que se dio la autorización para que el Ayuntamiento pudiera operar las 15 unidades de la línea 9, fue una las principales propuestas que se formara una comisión de seguimiento para lo que viene", detalló.

YA SE HIZO LA PROPUESTA

Explicó que ya se envió la propuesta a la Comisión de Gobernación para que se analice cómo quedaría conformada la Comisión del Transporte que le dará seguimiento a la línea del municipio.

Por otro lado, dijo que también se requiere un área dentro de la Central Camionera de Cajeme, que vea el tema de los ingresos que se obtengan con la línea 9 para evitar que se destine a otros rubros.

"Con el tema que la Central Camionera sea la que lo administre está bien, pero sí se necesita una administración aparte para que no entre el dinero en la licuadora, ahorita no hay problema porque los camiones están nuevos, pero va a llegar el momento en que se le tenga que dar servicio, que haya necesidad de mantenimiento, todos esos temas", dijo.

Recientemente, la agrupación ciudadana Avanza Cajeme hizo la petición que se conformara la Comisión del Transporte, a lo que Alcalá Alcaráz dijo que ya se está trabajando y reconoció estar de acuerdo en que se le debe de dar seguimiento desde una perspectiva administrativa, pero también por la importancia que representa el transporte público.