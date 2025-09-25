SAT Obregón sin aire acondicionado en dos áreas

Dos áreas del edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Obregón se encuentran sin aire acondicionado funcional desde hace aproximadamente tres semanas, lo que afecta alrededor de 60 empleados.

Trabajadores de la dependencia federal informaron que hace alrededor de tres semanas que el clima artificial no funciona correctamente y echa aire a temperatura ambiente.

“Algunos nos traemos abanicos, pero el asunto es que las otras áreas tienen mini split y nosotros no, tenemos solamente el aire central, que ahorita, echa aire como si fuera cooler, no enfría y está muy húmedo”, dijo.

Las demás áreas del edificio cuentan con mini split instalado, lo que les ayuda a tener un clima agradable para atender a los contribuyentes que acuden a solicitar los servicios.

El aire central tiene la misma antigüedad del edificio del SAT en Obregón, es decir, alrededor de 40 años.

El reporte ya se puso ante la Mesa de Servicios del SAT y hasta el momento no han tenido respuesta debido a temas presupuestales.