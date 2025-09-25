Instalan Comisión Consultiva del Aeropuerto de Obregón

Para buscar mejoras continuas en los servicios aeroportuarios para generar nuevas oportunidades de negocios y mayores condiciones para la promoción de Cajeme y del sur de Sonora, se instaló la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón.

La comisión está presidida por el Administrador del Aeropuerto de Ciudad Obregón, Humberto Neri Peregrín, quien destacó la importancia de trabajar en conjunto para elevar los servicios aeroportuarios y abrir nuevas oportunidades de negocios en la región.

El consejo está conformado por los tres niveles de gobierno y sector empresarial, quienes se encargarán de dar seguimiento y proponer mejoras para el aeropuerto con miras a lograr que sea un ejemplo a nivel nacional.

Durante la sesión, Neri Peregrin presentó el Reglamento interno que regirá las funciones de los consejeros, el calendario de sesiones para el 2025.

También presentó el Programa Maestro de Desarrollo (PMD), del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, compuesto por diez capítulos que tienen como finalidad coadyuvar en la promoción del aeropuerto y emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona.

El programa maestro tiene proyectado consolidar el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón para incrementar el número de aerolíneas y pasajeros.

Con esto se busca contribuir al desarrollo de la zona aeroportuaria industrial, incidiendo así en la detonación económica para Cajeme y el sur de la entidad, pues se encuentra en proceso la ampliación de la pista de aterrizaje para que el aeropuerto reciba aeronaves de grandes proporciones de todo el mundo, tanto de carga como de pasaje, y la habilitación de un recinto fiscal estratégico que funcione como puerta de entrada para la recepción de materia prima y de salida para productos terminados.