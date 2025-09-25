Evacuan otra escuela por abejas en Obregón

Alrededor de 840 estudiantes fueron evacuados de la Secundaria Técnica Número 56 en Obregón ante la presencia de un enjambre de abejas en el plantel, las cuales picaron a cinco estudiantes del turno matutino.

La directora, Margarita Santa Ana Valdez, dijo que los cinco estudiantes picados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y no se reportó ningún caso de consideración.

"Los jóvenes recibieron atención de la Cruz Roja y vinieron sus papás por ellos, no fueron casos de consideración y se decidió suspender las clases para evitar que otros jóvenes fueran picados", detalló.

Las clases se suspendieron tanto para el turno matutino como vespertino, ya que el enjambre se instaló en un árbol eucalipto y no quisieron arriesgar a los jóvenes, en lo que los apicultores acudieron a retirarlo.

La directora agregó que es normal que las abejas se movilicen en estas épocas del año debido al clima cálido, la humedad y vegetación que se tienen en Obregón, pero es necesario tomar todas las medidas para evitar daños a los jóvenes.

RESGUARDAN EL LUGAR

El lugar alrededor del enjambre fue acordonado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para evitar que los estudiantes se acercaran, además que acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme y de Protección Civil Municipal.

Este es el cuarto caso de enjambres de abejas en escuelas de Cajeme en lo que va de la semana, luego que se presentaran en el interior de primarias de las colonias Urbi Villa y la Primero de Mayo, así como otro en las inmediaciones de la Luis Echeverría.