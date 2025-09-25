  • 24° C
Buscan entregar 3 mil escrituras en este gobierno

Se trabaja en garantizar certeza jurídica a familias cajemenses que viven en situación irregular

Sep. 25, 2025
Entregar 3 mil títulos de propiedad a familias que no cuentan con certeza jurídica es una de las metas de este gobierno, informó el titular de la Jefatura de Solares en Sindicatura Municipal, Ricardo Salcido, quien dio a conocer que el programa de escrituración gratuita se aplica actualmente en distintas colonias y del inicio de la administración a la fecha se han entregado más de 200.

"Gracias a la firma de un convenio de colaboración que realizó el alcalde Javier Lamarque Cano con el gobernador Alfonso Durazo estamos trabajando en este programa, es totalmente gratuito, y se brinda la certeza jurídica que habitan en un solar que es propiedad del Ayuntamiento. Este programa lo hemos venido manejando durante la administración pasada y la actual", comentó.

El programa se lleva tanto a las colonias de la zona rural de Cajeme, como el casco urbano. Entre ellas destaca la colonia Severo Girón en Providencia, así como la colonia Sonora, Los Presidentes, Prados del Tepeyac, Esperanza Tiznado, fraccionamiento El Sahuaro, El Tunel, Santa Fe, Real del Sol, Pioneros de Cajeme, Beltrones y Villa California.

"Tenemos colonias como la Beltrones, que es una de las últimas que se crearon, y por ello hay bastantes personas que no cuentan con un título de propiedad", explicó.

El titular de la Jefatura de Solares realizó una invitación a quienes busquen regularizar su situación de vivienda para que se acerquen a Sindicatura Municipal. "Los requisitos son sencillos, es la credencial de elector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia del tarjetón y acta de la esposa o esposo. Con estas acciones seguimos contribuyendo a lo que es el programa de escrituración, para que las familias continúen con estos beneficios", dijo.

En la administración municipal 2021-2024 se entregaron más de mil títulos de propiedad.

 

Javier Zepeda
