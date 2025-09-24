Hay riesgo de retraso en obra del PICO

Aunque ya comenzó la primera fase de la obra de rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Oregón (PICO), consistente en la reconstrucción de 900 metros del bulevar Circunvalación, de la calzada Francisco Villanueva a la calle Tornos, persiste el riesgo de que no se puedan concretar los recursos que deben aportar los empresarios, dado que han cambiado las circunstancias económicas de algunos de ellos desde que se firmó la primera carta de intención a la fecha, consideró Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón comentó que el organismo empresarial no es a quien directamente le corresponde la gestión de dichos recursos dentro del proyecto de rehabilitación, pero hasta ahora ha servido de interlocutor entre los propietarios y usuarios del PICO y las instancias del gobierno estatal encargadas de la obra, ante la falta de un Comité que no se ha reactivado.

Al gobierno del estado a través de la Secretaría e Infraestructura y Desarrollo Urbano como al Ayuntamiento de Cajeme les hizo el llamado para que tengan en cuenta la importancia que reviste el Parque Industrial para la economía de la localidad y la región sur de Sonora, pues es donde se genera gran parte del crecimiento y desarrollo, siendo donde convergen diariamente miles de trabajadores.

Y es que dichas instancias gubernamentales han pedido que exista un compromiso sólido de los empresarios para poder ellos incluir recursos para el seguimiento de la obra en el presupuesto 2026, comentó.

Todos en conjunto tienen su parte en el propósito de que el municipio crezca y se consolide como polo de desarrollo, para lo cual es necesario de la participación y compromiso de todos los actores, dijo Fernández Jaramillo.

En este tenor es que hizo el llamado a los empresarios que están comprometidos a poner la parte que les corresponde, para que se acerquen a Canacintra y expongan cada uno su realidad, con la finalidad de buscar puntos de convergencia con la instancia gubernamental.

Finalmente, hizo saber que solicitaron al gobierno municipal hacer una reparación parcial y temporal de las calles Circuito del Parque y Tornos, que se han visto muy afectadas por las lluvias recientes y que han creado un problema serio para la circulación de vehículos, tanto de transporte como de traslado de trabajadores, ya que sirven como conexión entre el bulevar Las Torres y la avenida Circuito Interior, siendo la respuesta del Ayuntamiento fue positiva y de respuesta inmediata, y están por abocarse a ello.