  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Inflación en Sonora por debajo de media nacional

Alimentos como carnes, pescados y mariscos fueron los que vieron mayores aumentos en septiembre

Sep. 24, 2025
Con respecto a la quincena anterior en Sonora el incremento de la inflación general fue del 0.59 por ciento.
Con respecto a la quincena anterior en Sonora el incremento de la inflación general fue del 0.59 por ciento.

 La inflación anual en Sonora se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional durante la primera quincena de septiembre al estar en 3.43 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), la inflación anual a nivel nacional se encontró en 3.74 por ciento a nivel para la primera quincena de septiembre, lo que demuestra la ligera diferencia.

imagen-cuerpo

PRODUCTOS PRESENTAN VARIACIONES

Durante ese periodo de tiempo los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un incremento del 3.43 por ciento, en el que las carnes vieron un aumento en los precio al consumidor del 10.69 por ciento, los pescados y mariscos 8.09 por ciento y la leche y huevo 2.19 por ciento.

Las fruta y hortalizas tuvieron una reducción del 6.15 por ciento, en los que destaca el aguacate con una variación del -19.48 por ciento, el limón -31.83 por ciento y la calabacita -24.60 por ciento, entre otras.

Por su parte, las bebidas alcohólicas y tabaco vieron un aumento del 4.84 por ciento, mientras que el azúcar, café y refrescos envasados registraron un incremento del 4.65 por ciento.

Durante los últimos meses la inflación general Sonora ha logrado mantenerse por debajo de la media nacional.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Permanecerán cerrados 14 puntos viales de Cajeme por obras en curso
Ciudad Obregón

Permanecerán cerrados 14 puntos viales de Cajeme por obras en curso

Septiembre 24, 2025

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro, pide a cajemenses tomar rutas alternas

Mantenimiento al centro de Obregón debe incluirse en presupuesto
Ciudad Obregón

Mantenimiento al centro de Obregón debe incluirse en presupuesto

Septiembre 24, 2025

El presupuesto del año entrante debe incluir el mantenimiento del primer cuadro de la ciudad

Pide regidor claridad sobre seguridad vial en zonas escolares
Ciudad Obregón

Pide regidor claridad sobre seguridad vial en zonas escolares

Septiembre 24, 2025

Denuncia presunto cobro a los planteles por instalación de señalamientos proporcionados por el Ayuntamiento