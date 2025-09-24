Inflación en Sonora por debajo de media nacional

La inflación anual en Sonora se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional durante la primera quincena de septiembre al estar en 3.43 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), la inflación anual a nivel nacional se encontró en 3.74 por ciento a nivel para la primera quincena de septiembre, lo que demuestra la ligera diferencia.

PRODUCTOS PRESENTAN VARIACIONES

Durante ese periodo de tiempo los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un incremento del 3.43 por ciento, en el que las carnes vieron un aumento en los precio al consumidor del 10.69 por ciento, los pescados y mariscos 8.09 por ciento y la leche y huevo 2.19 por ciento.

Las fruta y hortalizas tuvieron una reducción del 6.15 por ciento, en los que destaca el aguacate con una variación del -19.48 por ciento, el limón -31.83 por ciento y la calabacita -24.60 por ciento, entre otras.

Por su parte, las bebidas alcohólicas y tabaco vieron un aumento del 4.84 por ciento, mientras que el azúcar, café y refrescos envasados registraron un incremento del 4.65 por ciento.

Durante los últimos meses la inflación general Sonora ha logrado mantenerse por debajo de la media nacional.