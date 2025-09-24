  • 24° C
Ciudad Obregón

Permanecerán cerrados 14 puntos viales de Cajeme por obras en curso

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro, pide a cajemenses tomar rutas alternas

Sep. 24, 2025
Trece puntos viales de Cajeme permanecerán cerrados por rehabilitaciones que se encuentran en curso, tentativamente hasta el día 30 de septiembre, a los cuales se suma la calle Flavio Bórquez entre Las Torres y Océano Atlántico, la cual seguirá restringida hasta el 31 de octubre.  

Por esta situación, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Mario Alfaro Vázquez, hace un llamado a la ciudadanía, para que tenga precaución al momento de circular por el municipio y de ser posible tome rutas alternas para evitar posibles accidentes de tránsito.

"El mensaje es que les pedimos que tengan un poco de paciencia, estamos y trabajando en las obras, no hemos dejado de trabajar en ningún momento, vamos a salir adelante con ellas", dijo el titular de esta dependencia, quien adelantó que quedan otras obras pendientes de iniciar en lo que resta del año.

Entre los puntos del municipio en donde el paso se encuentra restringido hasta el día 30 de septiembre (fecha estimada), destaca la calle Zaragoza, del tramo que comprende de la Obregón a la Cárdenas (carril sur), así como el bulevar Circunvalación de la Tornos a la Calle del Parque.

También se encuentra cerrado el paso de los vehículos en el crucero de las vialidades Baca Calderón y Orión, el tramo de la Heriberto Castillo que comprende de la Justicia a la Patria, así como la calle California y Dren Esperancita en la colonia Villa Bonita, entre otros puntos.

Recientemente, se puso en marcha la ampliación del bulevar San Antonio, en la colonia San Juan Capistrano.

Javier Zepeda
