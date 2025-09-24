¿Habrá inscripciones para cursos en Icatson Obregón?

Las inscripciones para los cursos del último trimestre del año se mantienen abiertas en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) Obregón con lo que los estudiantes pueden certificarse en diferentes áreas para acceder a mejores oportunidades laborales.

Ulises Valenzula Cázarez, jefe de capacitación del plantel Obregón del Icatson, informó que se tienen abiertas inscripciones para cursos en las especialidades de mecánica, electrónica, electricidad, refrigeración y aire acondicionado, informática, entre otros.

APROVECHAN CURSOS DE NAVIDAD

Algunos de los cursos más demandados en estas épocas son los de la especialidad de alimentos y bebidas, ya que se incluyen los de alta repostería navideña, bocadillos y repostería navideña, repostería fina navideña, cenas y bebidas navideñas, entre otros.

También se tiene relativo a la navidad, el curso nuevo en Obregón de elaboración de velas aromáticas de temporada.

Dentro de la oferta educativa que se tiene para el siguiente trimestre en Obregón se encuentra el área de idiomas, a la que se agregó recientemente la oferta de japonés, junto con el francés e inglés.

Los cursos tienen un costo de 500 pesos por los tres meses, y para poderse inscribir se debe acudir con la CURP, comprobante de domicilio y sólo se recibe pago con tarjeta en las instalaciones del Icatson Obregón ubicadas en la colonia Libertad.

El horario de atención es de las 08:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes, así como de las 08:00 a las 13:00 los sábados y domingos, además que la cartelera completa de los cursos puede revisarse en la página de Facebook de la institución educativa.