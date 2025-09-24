Mantenimiento al centro de Obregón debe incluirse en presupuesto

El mantenimiento de las banquetas y el drenaje en el centro de Obregón deben incluirse en el paquete presupuestal del año entrante, ya que son temas que afectan al comercio y a la comunidad que acude al sector de la ciudad, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes adheridos a la CTM en Cajeme, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que independiente de los proyectos de obra que se tienen en el centro de Obregón, es necesario darle mantenimiento a todo el sector, ya que es algo que les afecta, lo cual debe incluirse dentro del paquete presupuestal para el año entrante.

"El mantenimiento, al margen de que se tenga un proyecto de hacer obra, los callejones, el pavimentar, entre otras cosas, es el tema del mantenimiento, tenemos muchas alcantarillas sueltas, se le tiene que meter a las banquetas que están muy quebradas, entre otras cosas, que es el mantenimiento".

DEBE INCLUIRSE REORDENAMIENTO AL PRESUPUESTO

Con respecto al reordenamiento del centro de Obregón, el dirigente de los vendedores ambulantes dijo que es necesario analizar cuánto se le asignará al primer cuadro de la ciudad dentro del paquete presupuestal para que avance el tema en beneficio del comercio y de la población.

"Sin duda es un tema que tenemos que ver cada año, ya viene el presupuesto y tenemos que ver cuánto le va a tocar al centro para el tema del reordenamiento, hay que darle un zarpazo de tigre, no una manita de gato, porque es un tema que ya hace falta".

Este mes empezó el análisis presupuestal para el año entrante en el Congreso del Estado de acuerdo a lo presentado por cada una de las entidades de gobierno.