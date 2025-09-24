Realizarán tercera Feria por la Paz en Cajeme

Instituciones médicas, así como dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, prestarán sus servicios de manera gratuita el próximo 25 de septiembre, durante la tercera Feria por la Paz en el municipio de Cajeme, misma que tendrá lugar en la plaza pública de la comisaría de Cócorit.

El Gobierno Municipal informó que esta dará inicio a las 16:00 horas y culminará a las 19:00, por lo que se invita a las personas interesadas, principalmente aquellas que no cuentan con los recursos necesarios para recurrir a este tipo de servicios por sus propios medios.

El 22 de julio de este año se realizó la primera edición de este programa, con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano. El objetivo es acercar este tipo de servicios a la población.

Entre las dependencias e instituciones federales que se encontrarán presentes se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Servicio Nacional del Empleo, y Finabien, mientras que también habrá asesorías fiscales, créditos solidarios, entre otros servicios.

Por parte del Gobierno Estatal se realizarán vacunaciones antirrábicas para perros y gatos, se atenderá la salud mental y las adicciones, mientras que se encontrarán dependencias como Sagarpa, Bienes y Concesiones, Instituto Sonorense de la Juventud, Fideson, Icatson, ISEA, entre otras.

En cuanto a las dependencias municipales, estarán presentes módulos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Instituto Cajemense de la Juventud, Instituto del Deporte Municipal, Secretaría del Bienestar, Salud Municipal, Secretaría de las Mujeres y DIF Cajeme, además de otras áreas de gobierno.

Interesados pueden consultar mayor información en la página de Facebook Municipio de Cajeme.