Ciudad Obregón

Llevan a cabo también acciones para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, mediante el acompañamiento: Osnard Salgado

Sep. 23, 2025
Trabaja PAN Cajeme en consolidación interna

El Partido Acción nacional (PAN) en Cajeme trabaja en su consolidación interna, a la vez que lleva a cabo acciones de posicionamiento y recuperación de la credibilidad ciudadana mediante el acompañamiento, reveló Jesús Osnard Salgado Valdez.

El nuevo dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) en el municipio hizo saber que, una vez llevada a cabo el 7 de septiembre la asamblea y votación interna, en la que se alzó como triunfador, posteriormente fue ratificado y en un máximo de 10 días se llevará a cabo la consolidación de las carteras al interior.

Comentó que en el nuevo Comité se integrará a tres compañeros de la planilla encabezada por Roberto Soto, en la búsqueda de reconocer las coincidencias, que vengan a fortalecer al organismo político de cara al futuro mediano.

Mencionó que la nueva dirigencia está trabajando mucho en las colonias, donde dialogan con los militantes y ciudadanos en general, escuchándolos y captando sus necesidades; entre estas dinámicas se encuentran las loterías, a las cuales tanto los integrantes del CDM como regidores acuden y llevan productos de despensa que son los premios para los participantes, y a la vez que se pasa una tarde amena se obtiene información precisa del sentir ciudadano.

Asimismo, están por iniciar los Miércoles Ciudadanos, para lo cual previamente estarán realizando volanteo y perifoneo; en estas actividades estarán los ediles, haciendo gestión sobre temas de interés ciudadano como drenajes colapsados, lámparas de alumbrado y baches entre otros asuntos.

Para ello, consideró que sí hay cierta apertura de parte del Ayuntamiento de Cajeme, y se buscará aprovecharla en la búsqueda de un mayor bienestar ciudadano.

Francisco Angulo
