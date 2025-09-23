Refuerzan combate a las adicciones en Cajeme

Durante una Sesión Ordinaria de Cabildo, regidores aprobaron la integración del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (Comsa), con el cual se reforzarán los trabajos para prevenir y combatir las afectaciones a la salud causadas por los distintos tipos de adicciones en Cajeme.

Este comité estará conformado por 39 representantes de 11 sectores, entre los que se encuentran el Gobierno Municipal, comercio, salud, educación, deporte, procuración de justicia, asociaciones civiles y organismos descentralizados.

"Tendrá por objetivo promover, apoyar y coordinar las acciones de los sectores público, social, y privado con relación a la prevención y el combate a problemas de salud pública causados por las adicciones", aclaró el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

AMPLIARÁN REGLAMENTO DE TRÁNSITO

También se aprobó la unión de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Anticorrupción para analizar reformas al Reglamento de Tránsito Municipal, donde se analizará la situación que se vive actualmente en torno a este tema en Cajeme.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, sugirió que en las mesas de diálogo se incluya el análisis de los procedimientos que pueden utilizarse para agilizar el cobro de multas de tránsito, pues actualmente se deben 600 millones de pesos en cuanto a infracciones no pagadas.

Por otro lado, los ediles votaron a favor de la conformación de un Consejo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que estará conformado por 9 integrantes, entre ellos 4 representantes de instituciones educativas. Se aprobó además integrar un Consejo Municipal para los Adultos Mayores, mismo que será de consultoría .