Ciudad Obregón

Itson impulsa la cultura de la paz

Se realizó la conferencia en la que se fomentó entre los estudiantes la cultura de la paz

Sep. 23, 2025
La universidad realiza diferentes esfuerzos para lograr fomentar el tema de la paz entre la comunidad universitaria
En busca de continuar impulsando la cultura de la paz entre la comunidad universitaria, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) realizó la conferencia interactiva "Haz con tu voz un cambio: súmate a la Alianza Universitaria por la Paz".

Sonia Mortis Lozoya, directora académica, dijo en el marco de la conferencia, que la paz inicia en el hogar, con los hermanos, en la escuela y en los diferentes entornos en los que se desenvuelven los estudiantes, por lo que los invitó a sumarse a esta alianza universitaria para impulsar formas pacíficas de resolver conflictos.

De una manera interactiva compartió con los estudiantes las diferentes maneras en que se puede fomentar la paz desde la escuela, el hogar y cualquier lugar en que los estudiantes participan día a día.

Además, mencionó las líneas principales de la Alianza Universitaria por la Paz entre las que se encuentran bienestar y salud mental, prevención de adicciones, derechos humanos, marco normativo institucional, perspectiva de género, diversidad e inclusión educativa, prevención y atención a la violencia, desarrollo sostenible y docencia e investigación.

DAN HERRAMIENTAS A LOS JÓVENES

Por su parte, el rector del Itson, Jesús Héctor Hernández López, dijo que a través de este tipo de conferencia se busca que los estudiantes se sensibilicen con lo relacionado al tema de la paz, el cual dijo que es necesario para esta región.

"Estamos tratando de activar a los muchachos, sensibilizarlos sobre este gran tema que es la cultura de la paz, que es tan necesaria para nuestra región, para nuestro estado, para nuestro país".

Agregó que por medio de estos esfuerzos se busca dotar a los alumnos de herramientas para que puedan convivir de una mejor manera, además de resolver los conflictos de forma pacífica.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
