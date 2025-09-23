Asociación Jesucristo Misericordioso invita a Noche Mexicana para apoyar a niños con cáncer

La asociación civil Jesucristo Misericordioso invita a apoyar a niños con cáncer que requieren de un espacio donde quedarse, lo cual puede hacer la ciudadanía al asistir a una fiesta mexicana que tendrá lugar este 24 de septiembre a las 18:00 horas en la Palapa Club de Leones, ubicada en la colonia Bellavista.

Se pedirá a los asistentes una cuota de 70 pesos para apoyar la adaptación de una habitación para cuatro niños con cáncer y su respectivo familiar cuidador, en las instalaciones que se encuentran sobre el bulevar CTM.

"Se les invita a esta gran fiesta mexicana donde habrá antojitos mexicanos, música en vivo, y tendremos a una artista invitada, la Reyna del Micrófono Gabriela Monarrez, además de muchas sorpresas más. Todo esto es para obtener fondos para adaptar una habitación de refugio a niños con cáncer y su familiar cuidador, provenientes de la zona noreste", informó la presidenta, Erika Ayón Tolano.

La asociación realiza distintas acciones para apoyar a que infancias con cáncer salgan adelante. Entre ellas, se otorga apoyo gratuito a mamás de pacientes, así como a adultos que padecen esta enfermedad, provenientes no solo de la región, sino también de ciudades como Nogales, La Paz, Baja California, Tijuana, Hermosillo, Sinaloa, Empalme, Guaymas, Villa Juárez, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, entre otras.

Por ello, destacó la importancia de que la ciudadanía y la asociación sumen esfuerzos para ayudar a estas personas, que requieren de tratamientos médicos que pueden hacer una diferencia significativa en su calidad de vida.