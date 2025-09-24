Pide regidor claridad sobre seguridad vial en zonas escolares

Información precisa y transparente sobre las medidas que se han tomado por parte del Ayuntamiento de Cajeme para garantizar la seguridad vial en zonas escolares pide el regidor Jorge Rodríguez, quien dijo que ha habido denuncias sobre presuntos cobros que se habrían hecho a primarias por la instalación de señalamientos proporcionados por el Ayuntamiento como parte de un programa piloto implementado en octubre del 2024.

Este asunto ya fue planteado al alcalde Javier Lamarque Cano, así como al cuerpo de ediles que conforman el Cabildo, y el presidente municipal instruyó que la Secretaría de Imagen Urbana rinda un informe detallado sobre este plan piloto próximamente, aclaró.

"Nos llegó información de que se estaba acudiendo a las primarias por parte de Imagen Urbana a solicitar el pago del semáforo, por un monto de 2 mil 500 pesos, solicitamos ver en base a qué se estaba haciendo este cobro en caso de que así sea y cuál va a ser el seguimiento a ese recurso, es decir, en qué partida de la Ley de Ingresos entraría", dijo.

En ese entonces se entregaron 10 semáforos preventivos para distintas escuelas primarias y secundarias, como el caso de la Federal 2 y la Melchor Ocampo, pero no hubo mayor información posteriormente de que el programa siguiera en otros planteles.

"Pedimos que nos hicieran llegar la evaluación sobre si había funcionado o no el plan piloto. La respuesta que nos dieron es que sí funcionó, pero no se nos hizo llegar a los regidores un análisis. Al pasar por la calle Cuauhtémoc, donde está la escuela Federal 2, vemos ahora que se instalaron topes y se dejaron de usar los semáforos preventivos. La regidora Anabel presentó una propuesta donde se pidió a Seguridad Pública emitir un dictamen sobre los planteles para ser ejecutado por Imagen Urbana, sí hubo respuesta, pero en la práctica tampoco se están ejecutando acciones. Entonces, queremos que se analice qué vamos a hacer como Ayuntamiento, si van a ser topes o semáforos, pero que no se deje de lado la seguridad vial de los estudiantes", comentó.

Esta situación será analizará en las comisiones unidas de Seguridad Pública y Desarrollo Urbano.