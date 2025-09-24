Siguen gestiones para crear Camino de Paz que beneficie a estudiantes de Esperanza

Las gestiones ante el Ayuntamiento de Cajeme siguen en curso para que el trayecto que va de la plaza Miguel Hidalgo al plantel escolar Cecyte de Esperanza se convierta en un Camino de Paz, informó el comisario Ricardo Rodríguez, quien dijo que se encuentra a la espera de tener una nueva reunión con el alcalde Javier Lamarque para ver algunos detalles.

Se trata de un camino que requiere de iluminación, pues los alumnos que asisten al turno vespertino de este plantel se ven afectados al regresar a sus hogares, así como otras personas que viven en la zona. Actualmente, según Cecyte Esperanza, cursan sus estudios 870 estudiantes, entre ambos turnos, quienes se verían beneficiados.

“Metimos el proyecto al Ayuntamiento, buscando la participación de nuestro presidente municipal, que está muy interesado en este tipo de senderos, de momento empezamos nosotros a trabajar, tapamos la antigua estación del ferrocarril, ya ubicamos la necesidad del alumbrado y el arreglo de calles, para que sea algo seguro como lo son este tipo de senderos. Estamos esperando una reunión con el alcalde, ya me hablaron, pero de momento no se pudo agendar por las actividades que ha tenido, esperamos que sea pronto pero aun así nosotros seguimos trabajando, no podemos detenernos”, dijo.

En caso de que no se concrete este proyecto, se realizará un esfuerzo entre los ciudadanos y las autoridades de Esperanza para hacer mejoras en este camino, entre las que se contempla la instalación de lámparas de alumbrado público, advirtió.

“Necesitamos cerca de 45 lámparas nuevas para darle una mejor iluminación, también meter balastro para lo cual ocupamos maquinaria, hay particulares que nos va a ayudar con eso, también vemos la posibilidad de atender los campos de futbol de la colonia Ejidal, estoy esperando que me digan del Ayuntamiento para el retiro de acopios de tierra en los campos, esperamos que sea esta semana”, mencionó.

En marzo de este año, el alcalde Javier Lamarque inauguró el Camino de Paz que comprende del Gimnasio de la Laguna del Náinari hasta el Parque Infantil.