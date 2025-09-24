Fomentarán inversiones entre Sonora y Arizona

Para que empresarios de Cajeme y del estado de Arizona puedan establecer contactos de negocios, que puedan coadyuvar en el crecimiento y desarrollo de ambas regiones, este jueves por la tarde tendrá lugar en Ciudad Obregón una reunión, auspiciada por el Copreco, entre instancias del sector empresarial de ambos estados, informó Mario Sánchez Ruiz.

El presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) reveló que el encuentro tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del Consejo, en calle Sufragio Efectivo e Hidalgo, a la cual han confirmado su asistencia 70 empresarios del sur de Sonora.

Al tomar la decisión de abrir la oficina de enlace en Phoenix, Arizona, se contrató como titular a Antonio Proto, quien tiene amplia experiencia en el tema y tiene contactos con el sector empresarial del vecino estado, quien estará presente en la reunión de este jueves en Ciudad Obregón y con él vendrán también personajes del ámbito de los negocios allá, afirmó.

Este será el primer encuentro de este tipo, y entre los temas que se tratarán están los requisitos y procedimientos necesarios para quienes pretendan abrir un negocio en el estado de Arizona, dijo.

Mencionó que, además, se contará con un experto en el tema migratorio, quien hablará acerca de los permisos para trabajar en el vecino país y en Estados Unidos en general, para quienes tengan intención de contratar personal procedente de México o incluso estadounidenses.

Phoenix ha detonado como un gran centro de inversiones, y actualmente se instala una mega planta de semiconductores allá, lo que representa una oportunidad para que inversionistas locales puedan convertirse en proveedores.