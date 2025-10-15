Trabajan en rehabilitar puente en Cumuripa; colapsó por las lluvias

Debido al colapso de un tramo del puente que comunica a la comunidad de Cumuripa con El Porvenir y distintas rancherías, ocasionado por las lluvias generadas por la depresión tropical "Raymond", la Dirección de Comisarías y Delegaciones envió maquinaria para trabajar en su rehabilitación esta mañana.

El titular, Francisco López Olea, explicó que también acudieron elementos de Protección Civil Municipal, para evaluar los riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes que se trasladan de manera cotidiana por este puente, quienes quedaron incomunicados.

"Se mandó una retroexcavadora y otro tipo de maquinaria para reparar un tramo del puente que es de alrededor de 15 metros, se encuentra en el extremo sur desde donde empieza y se deslavó con las fuertes lluvias. Es cuestión de rehabilitarlo, poner tierra de relleno provisionalmente, para que otra vez vuelva a funcionar, tomando en consideración también que se tomará nota sobre si se va a hacer nuevo ese tramo o si se tomará otra brecha. Por lo pronto se hacen los arreglos correspondientes para que se puedan trasladar las personas de esas comunidades", comentó.

Cabe señalar que este puente está ubicado en el kilómetro 40, y es el único acceso que comunica a las comunidades ya mencionadas.

Fue el fin de semana pasado cuando se registraron precipitaciones en el municipio de Cajeme derivadas del fenómeno natural "Raymond", que dejaron una acumulación de lluvias de hasta 75 milímetros en la zona urbana, según dio a conocer la coordinación de Protección Civil Municipal.

Cerca de 172 personas habitan en la comunidad de Cumuripa, mismas que se vieron afectadas, al igual que quienes viven en las zonas aledañas.