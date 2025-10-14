  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Llegarán este mes productores de flores a Cajeme

Se prevé que a partir del 29 de octubre estarán en Ciudad Obregón, surtiendo de inicio a clientes mayoristas: Esquer

Oct. 14, 2025
Como cada año desde hace más de 30, los productores de flores provenientes del centro del país llegarán a fines de este mes al municipio de Cajeme, para cubrir las necesidades de este producto para la conmemoración del Día de Muertos, manifestó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito Unión hizo saber que ya se comunicaron los dos principales productores y comercializadores del estado de Michoacán, para avisar que, al igual que cada año, pretenden estar llegando a Ciudad Obregón el 29 de octubre, para concluir su estancia en la localidad el 2 de noviembre.

A partir de su llegada y hasta el 31 de octubre, dijo, solamente hacen ventas de mayoreo a quienes tienen negocios de arreglos florales en la región sur de Sonora; el 1 y 2 de noviembre ya desde temprana hora estarán vendiendo al público en general.

Son varios camiones tipo tráiler y torton los que estarán llegando ese día y se establecerán en la llamada "plaza de las flores" que se sitúa en la explanada frente al Mercadito Unión, por la calle No Reelección (donde se ubica la oficialía del Registro Civil), donde tendrán en exhibición y venta varias toneladas de flores, siendo la gladiola de varios colores la más común, agregó.

Por acuerdo con ellos, varios productores regionales se establecen esos días en los alrededores, para ofertar otras especies como mano de pantera, caléndula y cempoal, mencionó Esquer Duarte.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

