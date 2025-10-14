  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sobrepeso y obesidad, riesgo para males cardiovasculares

Continúan siendo la principal causa de muerte en México y a nivel mundial: cardiólogo

Oct. 14, 2025
Sobrepeso y obesidad, riesgo para males cardiovasculares

El sobrepeso y la obesidad, aunados a la hipertensión y diabetes, son de los principales factores de riesgo en la prevalencia de males cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en México, al igual que nivel mundial, expresó el cardiólogo Luis Alejandro Padilla Islas.

El también presidente del Colegio de Cardiología de Sonora manifestó que el 70 por ciento de la población mexicana tiene algún grado de sobrepeso y obesidad; el 32 por ciento de los ciudadanos en México son hipertensos, pero en el estado de Sonora el porcentaje sube al 40 por ciento; en caso de la diabetes, la prevalencia es del 12 por ciento nacional, con similar porcentaje en la entidad sonorense.

Recordó que, en el año 2024, durante varias jornadas médicas que se llevaron a cabo, se hicieron pruebas a ciudadanos que asistieron a estas; ahí se determinó que sólo el 14 por ciento estaban en el peso correcto; 56 por ciento eran obesos y el 30 por ciento tenían sobrepeso, factores condicionantes para este tipo de padecimientos.

En cuanto a la prevalencia de distintos factores que son considerados de riesgo, resultó que el 60 por ciento eran hipertensos; el 54 por ciento tenían colesterol alto y el 10 por ciento eran fumadores, lo que sería condicionante de que en el transcurso de 10 años pudieran sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Al hacer la evaluación, se determinó que el 44 por ciento de los ciudadanos eran de bajo riesgo, y el 46 por ciento tenían un riesgo de moderado a alto.

De acuerdo a los números del IMSS, a nivel nacional se atienden en sus instalaciones a 138 pacientes por infarto; esto tiene que ver con una dieta a base de grasas saturadas y carbohidratos, comentó.

En el norte de México es más común la ingesta de carnes rojas, quesos y otros lácteos, mariscos con alto contenido de colesterol como el camarón y las conchas; además se usan mucho los pescados empanizados y fritos en general, por lo que se incrementa con ello el riesgo de la acumulación en las arterias del llamado colesterol de baja densidad o "malo" (LDL), y menos del colesterol de alta densidad o "bueno" (HDL); de ahí que en Sonora haya más prevalencia de enfermedades cardiovasculares, indicó.

RECOMENDACIONES

Para reducir el riesgo de infartos y otros males cardiovasculares, el entrevistado recomendó reducir al mínimo la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares; consumir más pollo, pescados, frutas, verduras y granos.

Asimismo, hacer ejercicio, iniciando por caminar por lo menos 30 minutos al día cinco días a la semana, comenzando por pasos normales e ir incrementando la velocidad a como el organismo se va adaptando, pues esto ayuda a reducir las condicionantes, agregó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Avanzan trabajos de pintura en Mercajeme
Ciudad Obregón

Avanzan trabajos de pintura en Mercajeme

Octubre 14, 2025

Están terminando la primera mano de las fachadas ubicadas por las calles Sonora y No Reelección; esperan quede concluido antes de El Buen Fin

Aplican programa de bacheo en calles de Cajeme tras lluvias
Ciudad Obregón

Aplican programa de bacheo en calles de Cajeme tras lluvias

Octubre 14, 2025

El alcalde Javier Lamarque realiza una supervisión de los trabajos que se hacen en distintos puntos del municipio

Vivero Móvil: Estas serán sus ubicaciones esta semana; se donarán 2 mil plantas
Ciudad Obregón

Vivero Móvil: Estas serán sus ubicaciones esta semana; se donarán 2 mil plantas

Octubre 14, 2025

Seguirán los donativos de plantas regionales esta semana por parte del Vivero Municipal de Cajeme