Avanzan trabajos de pintura en Mercajeme

Importantes avances llevan a la fecha los trabajos de pintura en la fachada del Mercajeme, que tienen como finalidad un cambio de imagen del inmueble que es el centro comercial por excelencia en Ciudad Obregón, informó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del inmueble indicó que ya se concluyó con la primera "mano" de pintura en las fachadas que se sitúan en las calles Sonora y No Reelección, y están comenzando por los muros de la parte inferior de la calle 5 de Febrero.

Esta semana continuarán con esa parte, que corresponde a la fachada oriente, y se pretende finalizar por la parte que se ubica por la calle Galeana; terminando ese lado se retomará la fachada en la que dieron inicio los trabajos, que es la de la calle Sonora, esperando concluir la segunda vuelta del recubrimiento antes del 13 de noviembre, cuando estará dando comienzo El Buen Fin, dijo Valdez Gazcón.

CONTINÚA RECUPERACIÓN DE CUOTAS

Por lo que respecta a los recursos que los locatarios deben aportar para el mantenimiento de las áreas comunes del edificio, el entrevistado hizo saber que continúan en el proceso de recuperación de estos, con aquellos compañeros que por algún motivo se han retrasado en entregarlos.

Para ello, continúan con el diálogo cercano con cada uno, para hacerle a cada uno un plan a la medida para cumplir con esa responsabilidad que tienen como condóminos, afirmó.

Finalmente, confió en que, con la mejora en las ventas esperada para fin de año, los que aún estén pendientes puedan hacer su aportación.