Muy bajo el surtido de productos del mar en Cajeme

Muy bajo se encuentra el surtido de productos del mar en negocios de pescados y mariscos del municipio de Cajeme, debido entre otros motivos al mal tiempo que ha prevalecido en días pasados por la presencia de fenómenos meteorológicos en la región sur de Sonora, indicó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería en Ciudad Obregón expresó que hace alrededor de un mes que las especies de escama comenzaron a escasear, coincidiendo con la cercanía de un ciclón tropical, y el mal tiempo ha seguido presente hasta esta última semana, cuando se tuvo la presencia de las tormentas tropicales Priscila y Raymond, que no han permitido se regularicen las labores de captura.

Esto es por lo que respecta a los fenómenos naturales; por otra parte, está el que una gran cantidad de pescadores salieron al mar al inicio de la temporada de camarón de bahía, por lo que menos de ellos se dedicaron a buscar pescado, mencionó.

La misma situación de mal tiempo afectó la pesca del camarón, que igualmente está escaso, aunque se cuenta con surtido suficiente para la actual demanda, que es regular, comentó.

En cuanto al precio del crustáceo, dijo que sí bajó un poco en comparación a como estaba antes del levantamiento de la veda, para quedar actualmente en 200 pesos el kilogramo de tamaño grande y 180 el mediano, sin cabeza.

Actualmente son muy pocas las especies con las que cuentan, siendo la liza, que se comercializa sólo entera, a 45 pesos el kilogramo; la tilapia regional a 120 pesos el kilogramo, en filete y el lenguado está a 180 pesos, agregó.

Para concluir, consideró que para inicios del mes de noviembre podría comenzar a normalizarse el abasto de las distintas especies de pescado.